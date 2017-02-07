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СМИ: администрация Трампа готова поддержать принятие Черногории в НАТО

Политика
Источник в Вашингтоне отмечает, что данное решение станет «серьёзным испытанием для политики новой администрации США в отношении Москвы»

Вашингтон, 7 февраля 2017, 04:07 — REGNUM  В администрации президента США Дональда Трампа готовы дать согласие на предоставление Черногории полноправного членства в НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

«Советник по национальной безопасности Майкл Флинн будет рекомендовать президенту Дональду Трампу поддержать принятие маленькой балканской нации Черногории в НАТО, несмотря на сильное противодействие со стороны России», — пишет издание.

По информации источника, данный вопрос будет поднят в Белом доме в ближайшие дни.

При этом отмечается, что такой шаг «станет серьёзным испытанием для политики новой администрации США в отношении Москвы, которая рассматривает дальнейшее расширение западного военного альянса на восток как провокационные действия».

Тем не менее, подчёркивает издание, представление членства Черногории «широко поддерживается другими странами НАТО и Сенатом США».

Как сообщало ИА REGNUM, протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года, стране был предоставлен статус наблюдателя на заседаниях. Полноправное членство в альянсе Черногория сможет получить после ратификации протокола всеми государствами НАТО.

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Вступление Черногории в НАТО
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