«Я знаю, что он любит игру» — Трамп и Абэ сыграют партию в гольф

Майами, США, , 04:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ планируют сыграть партию в гольф во время предстоящего на этой неделе визита японского лидера в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, передает Reuters 7 февраля.

«Я знаю, что он (Абэ — прим. ИА REGNUM ) любит игру, и мы будем иметь массу удовольствия», — сообщил Трамп журналистам.

На вопрос о том, намерен ли Трамп победить японского коллегу, Трамп пояснил, что «это не будет иметь никакого значения».

«Я просто хочу убедиться, что он мой партнер», — пояснил Трамп.

Предстоящий визит Абэ к новому президенту США станет вторым — премьер-министр Японии посетил Трампа первым из мировых лидеров после избрания нового американского президента в ноябре 2016 года.

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