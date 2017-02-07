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Пушков: Киев продолжит прорываться в Евросоюз «с Бандерой наперевес»

Политика
Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский пообещал, что Украина не войдёт в Европейский союз, если в стране продолжат создавать культ Степана Бандеры

Москва, 7 февраля 2017, 03:38 — REGNUM  Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Украина не войдёт в Европейский союз, если будет продолжать создавать культ Степана Бандеры.

«Киев стоит перед выбором: не попасть в Европу с Бандерой или не попасть в Европу без Бандеры. Думаю, будут прорываться с Бандерой наперевес», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Ярослав Качиньский в интервью польскому еженедельнику Do Rzeczy заявил о невозможности для Польши «годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида».

«Я сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть предел», — подчеркнул Качиньский.

Комментируя этим слова, Пушков отметил: «Качинский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдёт! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич…»

Российский сенатор добавил, что Варшаве, «вероятно, интересно узнать, что спикер Верховной рады Парубий назвал Волынскую резню «спорной исторической темой».

«Но какие споры между союзниками», — отметил Пушков. По его мнению, «чёткая позиция» Варшавы по волынской резне, роли Бандеры и украинскому национализму в целом «состоит в том, чтобы обниматься с наследниками Бандеры типа Парубия и всё им прощать ради геополитики».

Читайте ранее в этом сюжете: Качиньский: Украине вместе с Бандерой и ОУН-УПА в Евросоюзе делать нечего

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