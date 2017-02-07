Посольство США в Ираке предупредило об опасности терактов

Есть «достоверные данные об угрозе потенциальных нападений на отели и западных туристов»

Багдад, , 03:12 — REGNUM Посольство США в Ираке предупредило американских граждан о возможности террористических атак в Багдаде, передает Reuters 6 февраля.

На сайте посольства также заявлено о «достоверных данных об угрозе потенциальных нападений на отели и западных туристов».

«Напоминаем, что гражданам США следует поддерживать повышенное чувство опасности и принимать надлежащие меры в целях повышения личной безопасности во все время проживания и работы в Ираке», — напоминает посольство.

Также сообщается, что посольство США в Ираке ввело ограничение на передвижение своего персонала по Багдаду в связи с возможными терактами.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США предупреждает об опасности терактов в Египте и Иордании