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Франсуа Фийон принес извинения за скандал с «фиктивным трудоустройством»

Политика
Тем не менее, кандидат от Республиканской партии продолжит борьбу за президентское кресло
Франсуа Фийон
European People's Party
Франсуа Фийон

Париж, 7 февраля 2017, 03:02 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон принес извинения своим сторонникам за скандал с якобы «фиктивным трудоустройством» своей жены и детей, но отказался снимать свою кандидатуру с предвыборной гонки, передает Reuters 7 февраля.

«Это была ошибка, о которой я глубоко сожалею, и я приношу извинения перед французским народом», — сказал Фийон на пресс-конференции в Париже.

Тем не менее, Фийон в очередной раз заявил, что трудоустройство его жены не было фиктивным, и сообщил, что продолжит борьбу за президентское кресло.

«У нас нет никакого «плана Б», — пояснил Фийон. — Я единственный кандидат, который может привести национальное возрождение… Я здесь, чтобы победить».

Напомним, скандал вокруг кандидата от Республиканской партии разгорелся из-за его жены Пенелопы Фийон. Сатирическое издание Canard Enchaine опубликовало статью, согласно которой жена кандидата в президенты восемь лет числилась на работе в парламенте Франции как помощница своего мужа. При этом издание утверждает, что реально она там не работала, а только получала деньги — порядка €500 тысяч за восемь лет.

«Фиктивность» трудоустройства Пенелопы Фийон не была доказана, однако скандал обрушил рейтинг Франсуа Фийона, до этого бывшего фаворитом у избирателей. На данный момент лидерами предвыборной борьбы за пост президента Франции являются глава «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

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