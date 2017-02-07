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Режим прекращения огня в Сирии за сутки нарушался девять раз

Политика
Соглашения о примирении подписали представители ещё трёх населённых пунктов в провинциях Дамаск и Латакия

Москва, 7 февраля 2017, 02:51 — REGNUM  В Сирии за сутки 6 февраля подтверждено девять нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано восемь нарушений в провинциях Латакия, Хама и Дамаск», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано семь нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Идлиб и Хомс, однако в ходе разбирательства по данным фактам российской стороной был подтверждён только один случай нарушения.

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В течение суток к режиму прекращения огня присоединились ещё три населённых пункта: Хараста-эль-Басаль и Мухаям-аль-Вафедин в провинции Дамаск, Бтиграмо в провинции Латакия. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1198.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 109 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

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Сообщается, что за сутки под контроль сирийских правительственных войск перешло 53,1 квадратных километров территории. С начала текущего года освобождено в общей сложности более 1220 квадратных километров территории.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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