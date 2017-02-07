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Абдулатипов заявил о ликвидации всех террористических групп в Дагестане

Политика
«Ситуация в Дагестане стала стабильной, управляемой и прогнозируемой», — заявил глава республики

Махачкала, 7 февраля 2017, 02:38 — REGNUM  Все диверсионно-террористические группы, действовавшие натерритории Дагестана, фактически ликвидированы. Об этом сообщил на своей странице Instagram глава республики Рамазан Абдулатипов по итогам выступления с посланием перед парламентом Дагестана.

«Одно из наших ключевых достижений — в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы… — написал Абдулатипов. — Мы стараемся работать так, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями дагестанцев, россиян, ибо мы выполняем свой долг перед Родиной, перед своим народом».

Глава Дагестана также отметил, что за четыре года решены «острейшие задачи», стоявшие перед республикой.

«Обеспечена безопасность, утверждены законность и правопорядок во всех сферах жизни, в результате реализации приоритетных проектов мы добились коренного оздоровления социально-экономической, культурной и общественно-политической жизни дагестанцев. Ситуация в Дагестане стала стабильной, управляемой и прогнозируемой», — сообщил Абдулатипов.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что в военных действиях на стороне террористов в Сирии принимают участие более 1200 уроженцев.

В сентябре прошлого года Рамазан Абдулатипов приводил значительно меньшие цифры по количеству уехавших. Так, по его словам, воевать за различные террористические группировки в Сирии и Ираке из республики уехали около 900 человек, из них 100 человек вернулись на родину.

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