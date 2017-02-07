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Генсек ООН: ИГИЛ* «адаптируется» к давлению

Политика
* «Исламское государство», ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Нью-Йорк, США, 7 февраля 2017, 02:26 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш передал в Совет Безопасности ООН доклад по угрозам, исходящим от «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) и актуальному состоянию террористической группировки, передает Associated Press 7 февраля.

В докладе отмечено, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успешно «адаптируется» к давлению международного сообщества — несмотря на успехи, достигнутые в войне с исламистами в Сирии, Ираке и Афганистане, группировка «расширяет области атак» и продолжает тайную вербовку сторонников.

В качестве одного из успехов борьбы с террористической организацией отмечается, что ее финансовое состояние продолжает ухудшаться — по информации генсека, за последнее время значительно снизились доходы экстремистской группировки от нефти, газа и «налогообложения» на захваченных территориях в Сирии и Ираке.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористическая группировка, которая ведет войну за создание «халифата» на территории Ближнего Востока, а также проводит вербовку сторонников и теракты по всему миру. Число жертв войны с террористами в Сирии и Ираке уже насчитывает сотни тысяч человек.

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«Исламское государство»
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