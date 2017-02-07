Кнессет Израиля одобрил строительство в Палестине

«Мы голосуем сегодня за наше право на землю»

Иерусалим, Израиль, , 02:09 — REGNUM Кнессет Израиля одобрил законопроект о строительстве более 6000 единиц жилья на палестинской территории, предложенный правительством Биньямина Нетаньяху, передает Associated Press 7 февраля.

«Мы голосуем сегодня за наше право на землю, — сказал министр Офир Акунис, представлявший законопроект парламентариям, — Мы голосуем за связь между еврейским народом и его землей. Эта земля — наша».

Тем не менее, принятие закона вызвало в кнессете бурные дебаты, строительство домов в израильских поселениях на территории Палестины было одобрено 60 голосами против 52, голосовали 112 из 120 парламентариев.

«Насколько Нетаньяху готов принять закон, который, как он сам признает, что будет тащить нас в Гаагу?» — задала риторический вопрос Зехава Гальон, лидер партии Мерец.

Согласно принятому закону, число домов, которые будет разрешено построить в еврейских поселениях на палестинской территории, больше, чем за 2016 год — несмотря на принятие в декабре 2016 года резолюции СБ ООН, которая вынесла запрет на «поселенческую активность» Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, многие ожидали, что голосование кнессета по строительству в поселениях будет отложено до встречи Нетаньяху с президентом США и «другом Израиля» Дональдом Трампом, запланированной на 15 февраля, однако голосование состоялось в намеченные сроки.

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