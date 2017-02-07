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«Объективная картина Трампа не позволила Порошенко улыбаться в 33 зуба»

Политика
Политолог Сергей Судаков о разговоре двух лидеров и политике шантажа

Москва, 7 февраля 2017, 04:19 — REGNUM  Война — это паровой котёл, а если клапан парового котла никто не открывает, то он взорвётся. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил политолог Сергей Судаков, комментируя разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

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«Есть определённая переговорная позиция, которую сейчас наращивает господин Порошенко. Ему это нужно для того, чтобы, в первую очередь, выторговать для себя наиболее выгодные условия. Вторая позиция — постоянный шантаж, угрозы и захват так называемой серой зоны, — обозначил политолог. — Сейчас мы видим, что та объективная картина, которая появилась у Трампа, ему не позволила поговорить с Порошенко так, что Порошенко улыбался во все 33 зуба и был счастлив».

«Война — это паровой котёл, если клапан парового котла никто не открывает, то он взорвётся, — добавил Сергей Судаков. — И сейчас самая важная задача для Порошенко — доказать западным партнёрам, что только в руках США и западного мира находится клапан парового котла, и если они не откроют его финансово или по-другому, ситуация взорвётся. Именно поэтому я говорю, что это политика шантажа».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донбасса выступили против свержения официальных властей в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили силовиков и карательные батальоны против мирных жителей региона.

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