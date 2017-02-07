Вторник, 07 Февраля 2017 года
02:10:49 МСК

Российские военные специалисты проведут инспекции в Польше и Греции

Политика
Инспекции будут проведены в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и международного Договора по открытому небу

Москва, 7 февраля 2017, 01:59 — REGNUM  Группа российских инспекторов 7 февраля проведёт оценку военного объекта в Польше в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в течение дня российские специалисты посетят объект Вооружёнеых сил Польши в месте его обычного расположения, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Также, по информации Минобороны России, в период с 6 по 10 февраля российские инспекторы совершат наблюдательный полёт над территорией Греции в рамках международного договора по открытому небу.

Полёт будет выполнен по согласованному маршруту на российском самолёте наблюдения Ан-ЗОБ. На борту будут присутствовать греческие специалисты, которые проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Это будет первый в текущем году наблюдательный полет российских военных над территориями стран-участников договора по открытому небу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
Главное сегодня
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
NB!
06.02.17
30% жителей Молдавии с высоким уровнем образования – за признание ПМР
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
06.02.17
«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Итоги 2016: «Cтарый мейнстрим разрушен, нового видения будущего нет»
МоскваРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
06.02.17
ФСБ ещё раз прояснила ситуацию с белорусской границей
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
06.02.17
Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
Под Екатеринбургом разбился рейсовый автобус
РевдаСвердловская областьРоссия Аварии пассажирского автотранспорта Происшествия
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
В Нижнем Новгороде от дома, где «в людях» жил Горький, остались лишь стены
Нижний НовгородРоссия Судьба архитектурного наследия Происшествия
NB!
06.02.17
Гонг президентских выборов: в Чувашии — пикетчики с белыми плакатами
ЧебоксарыРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
06.02.17
Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ
РигаЛатвия Политическая жизнь Латвии Политика
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
06.02.17
Украина пугает Германию «газовым шантажом» со стороны «Газпрома»
КиевУкраина Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
06.02.17
Новгород Митина: кампания опровержения слухов и ожидание вестей из Кремля
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Не донёс: Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани
АстраханьРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
06.02.17
Виктория ИвановскаяСнизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
СтавропольРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
ещё главное