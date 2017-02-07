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Премьер-министр Румынии готов уволить министра юстиции

Политика
Спорный указ уже отменен, но «осадок остался»

Бухарест, 7 февраля 2017, 01:45 — REGNUM  Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну подтвердил, что может уволить министра юстиции Флорина Иордаки из-за указа о декриминализации коррупционных преступлений чиновников, передает Associated Press 7 февраля.

Гриндяну уточнил, что он не будет увольнять министра юстиции «в ближайшие два дня», однако отставка чиновника в последующие дни «вполне возможна».

Также известно, что оппозиция уже пообещала продолжить уличные акции протеста и добиваться отставки правительства, принявшего указ о декриминализации коррупционных преступлений чиновников — указ уже отменен, но «осадок остался».

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном увольнении министра юстиции Иордаки по требованию протестующих, недовольных «легализацией коррупции», сообщил журналистам лидер правящей партии социал-демократов Ливиу Драгня. Протестующие также требуют отставки самого Драгня и премьер-министра Гриндяну, но на этот шаг политики пока не готовы.

Читайте ранее в этом сюжете: Протест в Румынии: министру юстиции грозит отставка

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