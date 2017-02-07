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Кремль: пока согласован только один визит Синдзо Абэ в Москву

Политика
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии хочет дважды посетить Россию в 2017 году
Владимир Путин и Синдзо Абэ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Синдзо Абэ

Москва, 7 февраля 2017, 01:29 — REGNUM  Москва и Токио на данный момент согласовали только один визит в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, речь идёт о визите японского премьера Восточный экономический форум, который пройдёт 6−7 сентября во Владивостоке. «Ожидаем Абэ на форуме», — сообщил Дмитрий Песков «Газете.Ru».

Как передавало ИА REGNUM, в январе пресс-секретарь президента России сообщил, что Синдоз Абе хочет дважды приехать в Россию в 2017 году. «Он приедет на Восточный экономический форум, и до этого он также хочет приехать, но эти сроки ещё не согласованы», — отметил он.

Вице-премьер России Игорь Шувалов заявлял, что первый в текущем году визит японского премьера в Россию может состояться в апреле. Он отметил, что у Москвы и Токио есть совместный план по восьми направлениям, который надо выполнять.

В декабре минувшего года, напомним, состоялся визит президента России Владимира Путина в Японию, в ходе которого было подписано 80 документов по разным направлениям двустороннего сотрудничества.

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