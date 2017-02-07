Спикер Палаты общин Великобритании обещает не пустить Трампа в парламент

Визит будет летом, но все уже против

Лондон, , 01:16 — REGNUM Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что выступает «решительно против» того, чтобы президент США Дональд Трамп выступил с приветствием к парламенту Великобритании в ходе его запланированного визита в Лондон, передает Associated Press 7 февраля.

Причиной гнева и нежелания Беркоу пускать Трампа в парламент стал «антииммиграционный указ» президента США, запрещающий въезд в Соединенные Штаты гражданам семи мусульманских стран.

«Мы находимся в оппозиции к расизму и дискриминации по признаку пола», — пояснил Беркоу.

Также против выступают многие граждане Великобритании — онлайн-петиция против государственного визита Трампа в Лондон набрала более 1,8 миллиона виртуальных подписей и будет обсуждаться законодателями 20 февраля.

Тем не менее, ко времени официального визита все может измениться — по предварительной информации, прибытие президента США в Великобританию планируется не ранее лета текущего года.

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