Дональд Трамп заявил о «решительной поддержке» НАТО

Главное, чтобы страны альянса вносили «полный и надлежащий финансовый вклад», заявил президент США

Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, выступая 6 февраля на базе американских ВВС Макдилл. заявил о решительной поддержке НАТО новой администрацией США, передаёт телеканал Fox News.

«Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы лишь просим, чтобы все страны — члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад», — сказал глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп называл НАТО важной, но «устаревшей» оганизацией, отмечая, что альянс уделяет недостаточно внимания борьбе с терроризмом.

Новый президент США также подчёркивал, что в НАТО только пять стран несут положенное финансовое бремя, а остальные «не платят то, что должны платить».

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