Рукокодство Росгвардии в мае 2017 года посетит Белград

Белград, , 00:10 — REGNUM Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович и посол России Александр Чепурин на встрече 6 февраля обсудили возможности углубления сотрудничества двух стран сотрудничества в области безопасности и борьбы с организованной преступностью. Об этом сообщает пресс-служба МВД Сербии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Стефанович и Чепурин констатировали, что существуют перспективы для расширения сотрудничества между Министерством внутренних дел Сербии и российской Федеральной службой охраны путём обучения сотрудников специальных подразделений МВД». — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр внутренних дел Сербии и российских посол также обсудили «предстоящий визит делегации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на высоком уровне, который запланирован на май этого года».