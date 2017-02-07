Рукокодство Росгвардии в мае 2017 года посетит Белград

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Политика
Сотрудники ФСО могут заняться подготовкой спецподразделений МВД Сербии

Белград, 7 февраля 2017, 00:10 — REGNUM  Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович и посол России Александр Чепурин на встрече 6 февраля обсудили возможности углубления сотрудничества двух стран сотрудничества в области безопасности и борьбы с организованной преступностью. Об этом сообщает пресс-служба МВД Сербии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Стефанович и Чепурин констатировали, что существуют перспективы для расширения сотрудничества между Министерством внутренних дел Сербии и российской Федеральной службой охраны путём обучения сотрудников специальных подразделений МВД». — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр внутренних дел Сербии и российских посол также обсудили «предстоящий визит делегации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на высоком уровне, который запланирован на май этого года».

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