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Албанскую партию в Македонии заподозрили в незаконном финансировании из США

Политика
Политическое движение «Беса» в Македонии финансировалось из Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Германии и США

Скопье, 7 февраля 2017, 00:01 — REGNUM  Финансовая полиция Македонии начала расследование в отношении политического движения «Беса» во главе с Билалом Касами, представляющего интересы албанского этнического меньшинства, в связи с его предполагаемым финансированием из-за рубежа «с сомнительными целями», передаёт македонское агентство МИНА.

По информации агентства, речь идёт о «подозрительных или даже незаконных финансовых трансфертах» из Кувейта, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Германии, а также правительства США и фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса.

Правоохранительные органы Македонии подозревают, что «Беса» направляло средства, получаемые в качестве «политических пожертвований», на финансирование своей избирательной кампании в ходе парламентских выборов в минувшем году.

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По итогам внеочередных парламентских выборов в декабре 2016 года, которые должны были положить конец внутриполитическому кризису в Македонии, в новый состав парламента прошли четыре проалбанских партии, среди которых «Беса» заняла второе место, получив пять депутатских кресел.

После выборов представители всех четырёх партий посетили Албанию, где на переговорах с премьер-министром страны Эди Рамой обсудили обсудили свою общую политическую платформу. Позднее албанские партии Македонии выступили с единым требованием о проведении в стране конституционной реформы, которая предусматривала бы, в частности, придание албанскому языку статуса второго официального и отражение «многонациональности и национального равноправия» в государственной символике.

Также проалбанские силы потребовали принятия резолюции о геноциде албанского населения Македонии в период 1912—1956 годов, углубления сотрудничества с Албанией и Косово и ускорения интеграции в ЕС и НАТО, а также включения албанцев в переговоры с Грецией об официальном наименовании Македонии.

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Данные требования оказались неприемлемы для получившей большинство на выборах партии ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского. В результате бывшая правящая партия не смогла договориться о коалиции со своим традиционным партнёром — крупнейшей албанской партией «Демократический союз за интеграцию» Али Ахмети ‑ и была вынуждена вернуть мандат на формирование правительства.

Европейский союз, поддерживающий македонскую оппозицию, продолжает настаивать на скорейшем формировании нового правительства с широкой парламентской поддержкой. Тем временем президент Македонии Георгий Иванов отказался вручать второй мандат на формирования кабмина оппозиции (чего не требует конституция), и страна оказалась перед перспективой объявления новых парламентских выборов.

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