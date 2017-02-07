Во вторник, 7 февраля, в Москве пройдет выездное заседание фракции «Единая Россия» Госдумы VII созыва. Ожидается, что в мероприятии примет участие председатель партии, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев

Москва, , 00:00 — REGNUM На заседании будут обсуждаться вопросы развития промышленности. К участию приглашены Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь и Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Pахманов.

Также состоится заседание президиума Генерального совета партии, на котором планируется обсуждение приоритетных направлений проектной деятельности «Единой России». В рамках заседания будут подведены итоги работы существующих партийных проектов и принято решение о запуске новых: «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

Предыдущие выездные заседания фракции состоялись 15 ноября и 20 декабря 2016 года. На них обсуждался федеральный бюджет на 2017 год (плановый период 2018—2019 годов) и вопросы развития транспортной отрасли соответственно. В мероприятиях принимал участие председатель партии, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, а также министры правительства, главы профильных ведомств.

На прошедшем 21−22 января в Москве XVI Съезде партии «Единая Россия» было отмечено, что партия уделяет большое внимание оборонно-промышленному комплексу и развитию экономики.

Напомним, 31 января премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию производственных мощностей организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которое состоялось на площадке АО «Кировское машиностроительное предприятие» сообщил, что правительство приступило к подготовке программы развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года.