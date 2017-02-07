The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»

Лондон, , 23:52 — REGNUM «Москве об этом стало известно из сообщений пророссийских боевиков Донецка и Луганска (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), рассказывающих, что Украина сосредоточивает войска вдоль линии разделения сторон».

Кажется, британская пресса стала по-серьезному относиться к заявлениям представителей ополченцев — никаких едких комментариев или саркастических выпадов в тексте журналиста не содержится, чем манера подачи сообщений сегодня кардинально отличается от той, что была присуща виртуозам пера с Туманного Альбиона еще пару недель назад.

«Главнокомандующий вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин утверждает, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения. ВСУ, по его данным, разместили дополнительные артиллерийские и танковые подразделения вблизи Волновахи и настроены перебросить их под Мариуполь и Донецк, — сообщает автор. — Кроме того, сепаратистам известно и о подходе танковых групп. Два ракетных комплекса «Точка У» уже доставлены из Краматорска на территорию Авдеевского химического завода, а еще шесть двигаются в зону конфликта для развертывания там. По словам Басурина, формирования ополченцев соблюдали режим тишины на протяжении всей 250-километровой линии соприкосновения с украинскими войсками, и действия боевиков всегда были только ответными».