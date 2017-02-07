Трамп: Страны НАТО должны платить больше

Только пять стран несут положенные расходы, а остальные «не платят то, что должны платить»

Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, выступая в штате Флорида перед военными армии США, заявил, что хочет, чтобы все государства — члены НАТО делали взносы на североатлантический альянс.

Ранее Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Столтенбергом выразил поддержку североатлантическому альянсу со стороны США. При этом в январе Трамп назвал НАТО важной, но «устаревшей» организацией, в которой только пять стран несут положенное финансовое бремя, а остальные «не платят то, что должны платить».

Теперь, выступая перед военнослужащими в штате Флорида, Дональд Трамп вновь подчеркнул, что «мы очень серьезно поддерживаем НАТО. Мы только хотим, чтобы все члены альянса делали свои финансовые вложения в оборону».

Напомним, более пропорциональное перераспределение финансовой нагрузки между США и другими членами блока НАТО неоднократно провозглашалась Трампом еще в ходе его предвыборной кампании.

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