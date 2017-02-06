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Соцопрос: блок Меркель уступает по популярности СДПГ

Политика
Меркель ещё не опубликовала свою программу

Берлин, 6 февраля 2017, 23:03 — REGNUM  Согласно данным социологического опроса, проведенного германским институтом изучения общественного мнения INSA по заказу газеты Bild, за полгода до следующих парламентских выборов в ФРГ социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые обогнала по популярности блок Ангелы Меркель. Результаты опроса опубликованы сегодня, 6 февраля.

Данные опроса показывают, что сегодня за СДПГ готовы проголосовать 31% граждан Германии, а за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — лишь 30% опрошенных. При этом социологи указывают, что всего за неделю рейтинг СДП поднялся на 4%. За это же время блок Меркель потерял 3%.

Эксперты указывают, что основная борьба на предстоящих парламентских выборах разгорится именно между СДПГ и ХДС/ХСС. Выборы пройдут 24 сентября 2017 года. Если нынешняя тенденция сохранится, то осенью в Германии будет другой канцлер.

Ранее сегодня Меркель провела совместную пресс-конференцию с главой Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером. На пресс-конференции Меркель заявила: «В ходе каждых выборов в бундестаг я всерьез относилась к своим конкурентам и выказывала им уважение. Это относится и к этим выборам в бундестаг».

Зеехофер в свою очередь пообещал, что совместная предвыборная программа будет выработана в ближайшие недели.

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