СМИ ФРГ: Кампания России по дезинформации Германии не доказана

Но это не снимает с России подозрений, поэтому изучение вопроса будет продолжено

Берлин, , 23:03 — REGNUM Отчет спецслужб ФРГ по вопросу российского воздействия на политическую жизнь Германии остался неопубликованным, так как не выявил фактов такого влияния, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Однако немецкое правительство не считает это обстоятельство достаточным для того, чтобы снять с России подозрения, поэтому поручили спецслужбам продолжать изучение этой ситуации.

По информации издания, Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) и ведомство по защите конституции около года искали доказательства воздействия России на политическую жизнь ФРГ.

В результате спецслужбы не смогли найти сколько нибудь убедительных и не вызывающих сомнений доказательств кампании России по дезинформации, нацеленной против действующего правительства ФРГ. Предполагалось, что результаты этого расследования будут опубликованы хотя бы частично, однако до сих пор это не сделано. По мнению источника издания, публикация таких материалов только обострила бы и без того напряжённые отношения Германии с Россией.