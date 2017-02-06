«Усмирение взбесившегося Киева может стать ключевой темой сессии ПА ОБСЕ»

Москва, , 22:23 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») надеется, что обострение ситуации на Донбассе станет ключевой темой на предстоящей сессии ПА ОБСЕ.

«Очень надеюсь, что тема сегодняшнего обострения ситуации на Донбассе и разработка мер по усмирению взбесившегося Киева будут ключевыми на предстоящей в конце февраля в Вене сессии ПА ОБСЕ», — написал Толстой в Facebook.

Даже самые спокойные аналитики, для которых всегда характерна была взвешенная позиция без истерик, говорят сегодня о готовящемся ВСУ полномасштабном наступлении на республики Донбасса. «События последних дней показали, что Украина чихать хотела на Минские соглашения и политическое урегулирование конфликта. Она готовится «вернуть свои территории» — именно территории, без людей», — отметил он.

В пользу этого говорят и сегодняшние заявления Юлии Тимошенко, которая призвала ввести военное положение в регионе, чтобы прекратить торговлю с Донбассом, указал депутат. «А то до этого на протяжении двух лет они не держали республики в блокаде, провоцируя гуманитарную катастрофу!» — возмущен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала депутатов Верховной рады Украины ввести военное положение в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках. По словам Тимошенко, в Верховной раде найдутся подписи, чтобы внести указ «о военном положении, а также признание войны войной».

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