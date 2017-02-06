Лукашенко сократит 30% служащих администрации президента Белоруссии

Минск, , 22:19 — REGNUM Администрация президента Белоруссии в рамках оптимизации будет сокращена на 30%. Об этом 6 февраля сообщила глава администрации Наталья Кочанова по итогам совещания у Александра Лукашенко.

«Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в администрации президента. Структура Администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили», — приводит слова Кочановой госинформагентство БелТА.

Она отметила, что сокращение штата отчасти произойдёт за счёт вакансий, которые будут высвобождаться в связи с выходом работников на пенсию. Другим сотрудникам постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в ходе совещания 6 февраля Александр Лукашенко напомнил, что при назначении руководства администрации президента «была поставлена задача спокойно, разумно и без кампанейщины реформировать эту структуру». «Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали», — подчеркнул он.

Глава республики обозначил основные требования по оптимизации администрации, отметив, что её сотрудники «должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи». «Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И я жду от её руководства слаженной и чёткой работы», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание на необходимость продолжить совершенствование национальной идеологии. «Это одно из главных условий стабильности вобществе и основа для дальнейшего развития. Важно отказаться от всего показушного и надуманного. Ни в коем случае не должно быть каких-то формальных и ненужных мероприятий», — потребовал Лукашенко.

В сфере экономики администрация президента, по его словам, должна изменить уровень экспертизы предложений, вносимых на рассмотрение главы государства. «Ваша задача — глубокий анализ всех инициатив и проектов решений с учётом их соответствия социальной политике, проводимой государством», — сказал Лукашенко, отметив, что в процессе принятия и выработки решений в администрации президента по каждому направлению должен привлекаться на общественных началах определённый круг экспертов.

Говоря об Академии управления, Лукашенк подчеркнул, что образовательный процесс в ней не должен быть растянутым, однако будущий управленец должен получать максимум необходимых знаний. «Отбор в Академию управления с этого года должен быть поставлен на самый высокий уровень», — заявил глава республики.