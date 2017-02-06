Понедельник, 06 Февраля 2017 года
23:09:27 МСК

Лукашенко сократит 30% служащих администрации президента Белоруссии

Политика
Александр Лукашенко провёл совещание по оптимизации структуры администрации президента

Минск, 6 февраля 2017, 22:19 — REGNUM  Администрация президента Белоруссии в рамках оптимизации будет сокращена на 30%. Об этом 6 февраля сообщила глава администрации Наталья Кочанова по итогам совещания у Александра Лукашенко.

«Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в администрации президента. Структура Администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили», — приводит слова Кочановой госинформагентство БелТА.

Она отметила, что сокращение штата отчасти произойдёт за счёт вакансий, которые будут высвобождаться в связи с выходом работников на пенсию. Другим сотрудникам постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в ходе совещания 6 февраля Александр Лукашенко напомнил, что при назначении руководства администрации президента «была поставлена задача спокойно, разумно и без кампанейщины реформировать эту структуру». «Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали», — подчеркнул он.

Глава республики обозначил основные требования по оптимизации администрации, отметив, что её сотрудники «должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи». «Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И я жду от её руководства слаженной и чёткой работы», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание на необходимость продолжить совершенствование национальной идеологии. «Это одно из главных условий стабильности вобществе и основа для дальнейшего развития. Важно отказаться от всего показушного и надуманного. Ни в коем случае не должно быть каких-то формальных и ненужных мероприятий», — потребовал Лукашенко.

В сфере экономики администрация президента, по его словам, должна изменить уровень экспертизы предложений, вносимых на рассмотрение главы государства. «Ваша задача — глубокий анализ всех инициатив и проектов решений с учётом их соответствия социальной политике, проводимой государством», — сказал Лукашенко, отметив, что в процессе принятия и выработки решений в администрации президента по каждому направлению должен привлекаться на общественных началах определённый круг экспертов.

Говоря об Академии управления, Лукашенк подчеркнул, что образовательный процесс в ней не должен быть растянутым, однако будущий управленец должен получать максимум необходимых знаний. «Отбор в Академию управления с этого года должен быть поставлен на самый высокий уровень», — заявил глава республики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономический кризис в Белоруссии
Главное сегодня
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
NB!
06.02.17
30% жителей Молдавии с высоким уровнем образования – за признание ПМР
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
06.02.17
«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Итоги 2016: «Cтарый мейнстрим разрушен, нового видения будущего нет»
МоскваРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
06.02.17
Почему парламентские выборы в Армении хотят провести раньше срока
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
06.02.17
Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
Под Екатеринбургом разбился рейсовый автобус
РевдаСвердловская областьРоссия Аварии пассажирского автотранспорта Происшествия
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
Медведев: наконец-то пенсии начнут расти реально, а не номинально
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
06.02.17
Гонг президентских выборов: в Чувашии — пикетчики с белыми плакатами
ЧебоксарыРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
06.02.17
Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ
РигаЛатвия Политическая жизнь Латвии Политика
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
06.02.17
Украина пугает Германию «газовым шантажом» со стороны «Газпрома»
КиевУкраина Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
06.02.17
Новгород Митина: кампания опровержения слухов и ожидание вестей из Кремля
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Новая модель теплоснабжения: Рост цен и выкручивание рук регионам
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Не донёс: Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани
АстраханьРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
06.02.17
Виктория ИвановскаяСнизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
СтавропольРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
NB!
06.02.17
Власти ДНР и ЛНР написали письмо Трампу, Путину и Меркель
ДонецкДНР Минские соглашения — 2 Политика
ещё главное