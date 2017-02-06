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«Ополченцы тоже могут объявить военное положение в ряде районов Украины»

Политика
В Совфеде рассказали, когда вновь вспомнят о предложении Тимошенко

Москва, 6 февраля 2017, 22:11 — REGNUM  Предложение ввести военное положение на территории, которую Украина совершенно не контролирует — это с своего рода ноу-хау Юлии Тимошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«В связи с этим сразу же возникает вопрос, а что изменится тогда в отношениях Киева и Донбасса? Ответ напрашивается сам собой — по большому счету ничего. С таким же успехом и ополченцы могут объявить военное положение в тех или иных районах Украины», — рассуждает сенатор.

Очевидно, что предложение Юлии Тимошенко имеет под собой чисто внутренние причины: это — и намерение напомнить о себе, и проверка на прочность президента Петра Порошенко, позиции которого в последнее время явно пошатнулись, говорит парламентарий. «Словом, идет борьба за власть в самом что ни на есть неприкрытом виде», — полагает он.

«Но в таком случае при чем здесь Донбасс? Если силы, определяющие сегодняшнюю политику Украины, не могут или не хотят сделать хоть что-то для мирного разрешения полыхающего здесь конфликта, то пусть оставят хотя бы этот регион в покое», — говорит Клинцевич.

«Если ситуация на Украине будет катиться по нынешней колее, то через какое-то время именно там кто-то может поставить вопрос о введении военного положения, и тогда мы опять вспомним о предложении Юлии Тимошенко», — заявил Клинцевич.

Тимошенко призвала Верховную раду принять закон об «оккупированных территориях», ввести масштабную блокаду неподконтрольных территорий и объявить в Донбассе военное положение. «Нам нужно точно принять закон об оккупированных территориях, нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях», — сказала она в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе

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