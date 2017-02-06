ОБСЕ: Украина использует запрещенное оружие к северо-западу от Мариуполя
Киев, 6 февраля 2017, 22:08 — REGNUM Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала украинские реактивные системы залпового огня и другое запрещенное Минскими соглашениями вооружение к северу и северо-западу от Мариуполя, сообщает RT.
По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга, они «увидели, что места, находящиеся к северу, северо-западу от Мариуполя, снова стали горячими точками. Там используется запрещённое вооружение, включая системы залпового огня».
Кроме того, он отметил, что за сутки миссия зафиксировала в Донбассе порядка 1,3 тыс. нарушений режима прекращения огня.
Напомним, ранее Минобороны Донецкой Народной Республики сообщило о подготовке украинских силовиков к новым масштабным военным действиям по всей линии соприкосновения.
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