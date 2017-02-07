Парламент Петербурга в КС РФ поборется со Смольным за свои полномочия

Санкт-Петербург, , 00:18 — REGNUM Конституционный суд РФ определит законность поправок в Градостроительный кодекс, согласно которым часть полномочий законодательных органов власти отошла чиновникам власти исполнительной. Поводом для слушаний, которые пройдут сегодня, 7 февраля, стал запрос петербургского парламента, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Северной столицы требует признать неконституционными часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса, а также статью 23 федерального закона, благодаря которому в кодекс были внесены поправки.

В 2014 году в Градостроительный кодекс РФ внесли изменения, касающиеся особенностей градостроительной деятельности в Москве и Санкт-Петербурге. С того момента Правила землепользования и застройки в двух столицах утверждают не городские парламенты, а высшие исполнительные органы власти Москвы и Петербурга.

Из-за этих поправок в городе на Неве изменили порядок работы над Правилами землепользования и застройки, и теперь их утверждает Смольный, хотя прежде это полномочие было закреплено за Мариинским дворцом.

По мнению петербургского Заксобрания, оспариваемые нормы позволяют вмешиваться в распределение компетенции между органами законодательной и исполнительной власти, и это нарушает не только конституционный принцип разделения властей, но и принцип равноправия субъектов РФ, так как новые правила установлены только для Москвы и Петербурга.

Кроме того, Законодательное собрание Санкт-Петербурга полагает, что статья 23 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не соответствует статьям 104, 105, 106, 107 и 108 Конституции РФ по порядку принятия.

Председательствовать в процессе будет глава Конституционного суда Валерий Зорькин.