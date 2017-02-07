Вторник, 07 Февраля 2017 года
00:39:43 МСК

Парламент Петербурга в КС РФ поборется со Смольным за свои полномочия

Политика
Конституционный суд по запросу петербургского парламента проверит законность поправок в Градостроительный кодекс
Здание Конституционного суда РФ
Иллюстрация: Ksrf.ru
Здание Конституционного суда РФ

Санкт-Петербург, 7 февраля 2017, 00:18 — REGNUM  Конституционный суд РФ определит законность поправок в Градостроительный кодекс, согласно которым часть полномочий законодательных органов власти отошла чиновникам власти исполнительной. Поводом для слушаний, которые пройдут сегодня, 7 февраля, стал запрос петербургского парламента, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Северной столицы требует признать неконституционными часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса, а также статью 23 федерального закона, благодаря которому в кодекс были внесены поправки.

В 2014 году в Градостроительный кодекс РФ внесли изменения, касающиеся особенностей градостроительной деятельности в Москве и Санкт-Петербурге. С того момента Правила землепользования и застройки в двух столицах утверждают не городские парламенты, а высшие исполнительные органы власти Москвы и Петербурга.

Из-за этих поправок в городе на Неве изменили порядок работы над Правилами землепользования и застройки, и теперь их утверждает Смольный, хотя прежде это полномочие было закреплено за Мариинским дворцом.

По мнению петербургского Заксобрания, оспариваемые нормы позволяют вмешиваться в распределение компетенции между органами законодательной и исполнительной власти, и это нарушает не только конституционный принцип разделения властей, но и принцип равноправия субъектов РФ, так как новые правила установлены только для Москвы и Петербурга.

Кроме того, Законодательное собрание Санкт-Петербурга полагает, что статья 23 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не соответствует статьям 104, 105, 106, 107 и 108 Конституции РФ по порядку принятия.

Председательствовать в процессе будет глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
Главное сегодня
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
NB!
06.02.17
30% жителей Молдавии с высоким уровнем образования – за признание ПМР
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
06.02.17
«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Итоги 2016: «Cтарый мейнстрим разрушен, нового видения будущего нет»
МоскваРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
06.02.17
ФСБ ещё раз прояснила ситуацию с белорусской границей
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
06.02.17
Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
Под Екатеринбургом разбился рейсовый автобус
РевдаСвердловская областьРоссия Аварии пассажирского автотранспорта Происшествия
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
В Нижнем Новгороде от дома, где «в людях» жил Горький, остались лишь стены
Нижний НовгородРоссия Судьба архитектурного наследия Происшествия
NB!
06.02.17
Гонг президентских выборов: в Чувашии — пикетчики с белыми плакатами
ЧебоксарыРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
06.02.17
Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ
РигаЛатвия Политическая жизнь Латвии Политика
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
06.02.17
Украина пугает Германию «газовым шантажом» со стороны «Газпрома»
КиевУкраина Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
06.02.17
Новгород Митина: кампания опровержения слухов и ожидание вестей из Кремля
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Не донёс: Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани
АстраханьРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
06.02.17
Виктория ИвановскаяСнизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
СтавропольРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
ещё главное