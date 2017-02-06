«Советский Союз ещё не распался»

Граждане бывших советских республик до сих пор не готовы принять новую действительность, считает Сергей Маркедонов

Великий Новгород, , 21:20 — REGNUM Исторически процесс распадала СССР еще не завершён. Об этом сегодня, 6 февраля, рассказал российский политолог, конфликтолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов, выступая перед участниками Зимней школы «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность».

По словам Сергея Маркедонова, для доведения этого исторического процесса до конца необходимо, чтобы население бывших советских республик приняло новую государственность, гражданство, границы и преодолело бы имеющиеся конфликты.

«Одним из основных вопросов является несоответствие воображаемой и формально-правовой географии, когда люди оказались не готовы признать распад некогда единого государства и новые политико-правовые реальности», — отметил эксперт.

Это касается таких территорий как Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Донбасс и Крым.

Учитывая географию событий, на постсоветском пространстве наиболее проблемным с точки зрения конфронтации и безопасности является Черноморский регион. За последние 25 лет в одной точке сошлось множество процессов, которые повлекли за собой системные конфликты.

Черноморский регион стал территорией конкурентной борьбы не сразу после распада СССР, а несколько позже. До начала 2000-х годов Россия была ведущим игроком на данной территории, так как Запад был занят другими проблемами, прежде всего конфликтами на Балканах. По мнению Маркедонова, с расширением НАТО И Европейского Союза Запад стал более активно включаться в постсоветские дела, в том числе на Черноморье. Объясняется это тем, что эта территория стала соседствующей. Таким образом, Черноморское пространство становится особой площадкой внешнеполитической конкуренции.

Напомним, Зимняя школа CIRP «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность» проходит в Великом Новгороде с 6 по 9 февраля. В мероприятии принимают участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов Белоруссии, Грузии, Польши, Казахстана, Таджикистана, Турции, Прибалтики и разных регионов России.

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