Понедельник, 06 Февраля 2017 года
21:38:20 МСК

«Советский Союз ещё не распался»

Политика
Граждане бывших советских республик до сих пор не готовы принять новую действительность, считает Сергей Маркедонов

Великий Новгород, 6 февраля 2017, 21:20 — REGNUM  Исторически процесс распадала СССР еще не завершён. Об этом сегодня, 6 февраля, рассказал российский политолог, конфликтолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов, выступая перед участниками Зимней школы «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность».

По словам Сергея Маркедонова, для доведения этого исторического процесса до конца необходимо, чтобы население бывших советских республик приняло новую государственность, гражданство, границы и преодолело бы имеющиеся конфликты.

«Одним из основных вопросов является несоответствие воображаемой и формально-правовой географии, когда люди оказались не готовы признать распад некогда единого государства и новые политико-правовые реальности», — отметил эксперт.

Это касается таких территорий как Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Донбасс и Крым.

Учитывая географию событий, на постсоветском пространстве наиболее проблемным с точки зрения конфронтации и безопасности является Черноморский регион. За последние 25 лет в одной точке сошлось множество процессов, которые повлекли за собой системные конфликты.

Черноморский регион стал территорией конкурентной борьбы не сразу после распада СССР, а несколько позже. До начала 2000-х годов Россия была ведущим игроком на данной территории, так как Запад был занят другими проблемами, прежде всего конфликтами на Балканах. По мнению Маркедонова, с расширением НАТО И Европейского Союза Запад стал более активно включаться в постсоветские дела, в том числе на Черноморье. Объясняется это тем, что эта территория стала соседствующей. Таким образом, Черноморское пространство становится особой площадкой внешнеполитической конкуренции.

Напомним, Зимняя школа CIRP «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность» проходит в Великом Новгороде с 6 по 9 февраля. В мероприятии принимают участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов Белоруссии, Грузии, Польши, Казахстана, Таджикистана, Турции, Прибалтики и разных регионов России.

Читайте ранее в этом сюжете: Потенциал и вызов «балтийско-черноморской дуги» обсудят в Великом Новгороде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
Главное сегодня
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
NB!
06.02.17
30% жителей Молдавии с высоким уровнем образования – за признание ПМР
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
06.02.17
«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Итоги 2016: «Cтарый мейнстрим разрушен, нового видения будущего нет»
МоскваРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
06.02.17
Почему парламентские выборы в Армении хотят провести раньше срока
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
06.02.17
Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
Под Екатеринбургом разбился рейсовый автобус
РевдаСвердловская областьРоссия Аварии пассажирского автотранспорта Происшествия
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
Медведев: наконец-то пенсии начнут расти реально, а не номинально
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
06.02.17
Гонг президентских выборов: в Чувашии — пикетчики с белыми плакатами
ЧебоксарыРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
06.02.17
Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ
РигаЛатвия Политическая жизнь Латвии Политика
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
06.02.17
Украина пугает Германию «газовым шантажом» со стороны «Газпрома»
КиевУкраина Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
06.02.17
Новгород Митина: кампания опровержения слухов и ожидание вестей из Кремля
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Новая модель теплоснабжения: Рост цен и выкручивание рук регионам
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Не донёс: Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани
АстраханьРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
06.02.17
Виктория ИвановскаяСнизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
СтавропольРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
NB!
06.02.17
Власти ДНР и ЛНР написали письмо Трампу, Путину и Меркель
ДонецкДНР Минские соглашения — 2 Политика
ещё главное