«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»

Лондон, , 21:11 — REGNUM «Президент Трамп сказал, завершив телефонный разговор с президентом Порошенко, что он готов работать с Киевом и Москвой, чтобы разрешить сепаратистский конфликт на юго-востоке Украины, — пишет газета. — Американский лидер пообещал также, что работать будет не только с руководством двух названных стран, но и с другими вовлеченными в этот конфликт сторонами для того, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы».

«Восхищение Трампа Владимиром Путиным, неоднократно высказывавшееся главой США на протяжении последних месяцев, вызывают вопросы у мировой общественности. Первый и главный из них: будут ли сняты с России санкции, наложенные на нее за захват Крыма и участие в боевых действиях против Украины», — отмечает британское СМИ, не пытаясь, впрочем, ни комментировать свои слова, ни искать на них ответ.

Осталась без комментариев и друга сентенция Telegraph: «В администрации Порошенко при этом указали, что в разговоре двух президентов шла речь о переводе процесса урегулирования конфликта в Донбассе из военной в дипломатическую сферу».

Осторожность британских газетчиков понятна: слова и дела у главы незалежной расходятся с делом в несколько раз чаще, чем соответствуют первые вторым.