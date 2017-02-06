Киев протестует против нападения буровых вышек на украинский самолет Ан-26

МИД Украины развивает тему инцидента с украинским Ан-26 над Черным морем

Киев, , 21:10 — REGNUM МИД Украины выразил решительный протест Министерству иностранных дел России в связи с нападением охранника буровых вышек на украинский самолёт Ан-26 над Чёрным морем 1 февраля, сообщает официальный сайт украинского внешнеполитического ведомства.

«В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведённого расследования всех фактов и обстоятельств, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации», — указано в сообщении МИД Украины.

Напомним, 1 февраля Министерство обороны России выразило протест украинскому военному атташе в Москве после опасных облётов самолета Ан-26 ВМС Украины, проведенных на предельно низкой высоте в опасной близости от российских буровых вышек в Черном море.

Тогда же пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил об обстреле украинского транспортного самолёта из стрелкового оружия во время его тренировочного полёта.

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