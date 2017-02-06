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Законопроект о трудоустройстве алиментщиков внесен в Госдуму

Политика
Сумма задолженности по алиментам по состоянию на 1 октября 2016 года составляет 133 млрд рублей

Москва, 6 февраля 2017, 21:08 — REGNUM  Законопроект, предусматривающий обязанность государства способствовать занятости плательщиков алиментов, внесла в Госдуму член Совфеда Валентина Петренко, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Сейчас законом закреплены основные направления проведения государственной политики в области содействия занятости населения. К числу этих направлений, в частности, относятся: развитие трудовых ресурсов; повышение мобильности трудовых ресурсов; осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, нуждающихся в особой социальной защите.

Законопроектом предлагается включить в этот перечень направлений осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, обязанных уплачивать алименты по решению суда, которые обратились в государственную службу занятости населения самостоятельно, а также по направлению судебного пристава-исполнителя.

Одновременно предлагается отнести оказание содействия в трудоустройстве граждан этой категории к полномочиям федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения.

Также предлагается наделить органы местного самоуправления (МСУ) правом участвовать в организации и финансировании отдельных мероприятий, осуществление которых отнесено к полномочиям органов государственной власти в области занятости населения.

Принятие проекта федерального закона «будет являться дополнительной социальной защитой прав и законных интересов детей, стимулом для добросовестного исполнения родительских обязанностей по их содержанию, тем самым обеспечивая погашение задолженности по исполнительным производствам о взыскании алиментов», отмечает Петренко.

Сумма задолженности по алиментам по состоянию на 1 октября 2016 года составляет 133 млрд рублей, в пользу детей взыскано около 15,1 млрд рублей, приводит данные сенатор. По официальным данным Минтруда по состоянию на 19 октября 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц. На 1 октября 2016 года в целом по России порядка 211 тыс. детей не получают алименты.

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