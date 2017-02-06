В Узбекистане контроль за органами самоуправления возложили на премьера

Государство усиливает надзор за деятельностью внутригородских общин, сформированных по принципу места проживания (махалля), которые традиционно также выполняют функции органов самоуправления

Ташкент, , 20:54 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распорядение об учреждении организационной структуры Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан (махалля), сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы президента Узбекистана.

По его словам, исполнительные аппараты Республиканского и территориальных советов будут формироваться за счет штатных единиц действующего фонда «Махалла», а также высвобождаемых в связи с реорганизацией института махали сходов граждан поселков, кишлаков и аулов.

«Обеспечение и материальное стимулирование штатных работников исполнительных аппаратов Республиканского совета и территориальных советов осуществляется за счет фонда «Махалла», а недостающая часть средств — за счет госбюджета республики», — отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что первый заместитель председателя Республиканского совета по статусу, условиям бытового обеспечения, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к министру, заместитель председателя Республиканского совета — к заместителю министра.

«Совет будет возглавляться премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым», — сообщил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился усилить роль махалли (орган самоуправления граждан — ИА REGNUM ) и превратить ее «в самую близкую к населению народную структуру».

«Определить приоритетными направлениями дальнейшего совершенствования усиление места и роли органов самоуправления граждан в обществе, превращение их в структуру на местах, оказывающую реальную помощь и содействие народу», — говорится в указе Мирзиёева.

В частности, согласно документу, махалля будет призвана формировать атмосферу взаимного уважения, доброты и милосердия, сплоченности общества, сохранять и развивать национальные и общечеловеческие ценности. Она также будет укреплять взаимодействие органов самоуправления граждан с государственными и негосударственным структурами, обеспечивать занятость молодежи, защищать молодое поколение от идеологических угроз, поддерживать социально уязвимые слои населения, представителей старшего поколения.

Кроме того, глава Узбекистана распорядился расширить непосредственное участие махалли в обеспечении общественного порядка и безопасности, раннем предупреждении правонарушений, усилении у граждан чувства уважения к закону.

Махалля — место компактного проживания граждан в городах, также является традиционным органом самоуправления граждан.