Президент Молдавии Додон обсудит в Брюсселе обманутые надежды молдаван

Кишинёв, , 20:52 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон отправился 6 февраля с трехдневным официальным визитом в Брюссель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в президентской пресс-службе, Додона встретился с председателем Совета ЕС Дональдом Туском, верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини, председателем Европарламента Антонио Таяни, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне визита Игорь Додон заявил, что намерен обсудить с еврочиновниками вопросы касающиеся двусторонних отношений, внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, а с руководством НАТО — необходимость закрепления статуса нейтралитета Молдавии.

«Я не меняю свою позицию и риторику в зависимости от собеседника или столицы, где нахожусь с визитом. Важны советы всех наших друзей и партнеров, но мы будем действовать, исходя из национальных интересов нашей страны. В Брюсселе я предельно ясно выскажусь о Соглашении РМ с ЕС, и о тех обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись граждане РМ», — написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Это второй зарубежный визит Игоря Додона после вступления в должность президента. В середине января молдавский президент посетил Москву, где заявил о возможности денонсации соглашения об ассоциации с ЕС в случае победы Партии социалистов на будущих парламентских выборах.

Полномочия самого президента в Молдавии являются чисто представительскими и церемониальными, а реальная власть находится в руках лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который контролирует правительство и парламентское большинство и декларирует «проевропейский» курс.