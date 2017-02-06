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«У Трампа остается инструмент для консолидации основных стран Запада»

Политика
Новый президент США вернул в общественную дискуссию тему национального регулирования экономики, но вернуться к наднациональным институтам будет нетрудно

Москва, 6 февраля 2017, 20:51 — REGNUM  Новый президент США Дональд Трамп вернул в общественную дискуссию тему национальных институтов, регулирующих экономические отношения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГУП ВЭИ (ГК Росатом) Алексей Макушкин на заседании научно-экспертного совета о перспективах развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов.

«Трамп предложил, на мой взгляд, очень важные вещи, которые объективно формируют, если уже не сформировали, его поддержку не только в стране cреди выборщиков, но и на международной арене», — заявил Макушкин.

«Он в первую очередь вернулся к теме руководителя государств. Он вернулся к теме национальных институтов, регулирующих экономику, безопасность — то, что на протяжении всех сроков, последние 15 лет при Буше и Обаме подвергалось в общем-то остракизму», — подчеркнул эксперт.

Жесткий акцент Трампа на роли руководителей государств вместо транснациональных институтов может послужить «хорошей отправной точкой», отметил он.

В то же время Макушкин предостерег, что при всех разговорах Трампа о Транстихоокеанском партнерстве, его скепсисе в отношении к НАТО и Европе, «по факту он как президент США имеет в «плане Б» практически всю инфраструктуру, необходимую для экономической и политической консолидации основных стран Запада».

«Есть соглашение, которое подписано, но не до конца запущено, между Канадой и Европейским Союзом. Оно (почти полностью повторяет) формат Трансатлантического соглашения. Плюс к этому через Канаду рабоает НАФТА, (сохраняются) особые отношения с Великобританией, и, кстати говоря, Великобритания одна из первых и активных стран, вступивших даже вопреки в общем-то позиции администрации Обамы, стала учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, и так далее», — перечислил Макушкин.

«Основные механизмы, которые позволяют этим странам двигаться в направлении совместных крупных промышленных проектов в широком смысле — они созданы, их надо просто использовать. Они сейчас ушли на творой план в публичном пространстве, но они вполне себе работоспособны и будут дальше использоваться», — указал заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГУП ВЭИ.

6 февраля председатель и члены Коллегии (Министры) Евразийской экономической комиссии встретились с ведущими экспертами для обсуждения перспектив развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов. На встрече эксперты представят руководству Комиссии резюмирующие выводы по итогам проведенных в 2016 году трех заседаний обсудили потенциал научно-технологического развития государств-членов в условиях ЕАЭС и высказали оценки по развитие мировой экономики, макрорегионов и государств — членов Евразийского экономического союза.

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