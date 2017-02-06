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Почему парламентские выборы в Армении хотят провести раньше срока

Политика
Власти Армении хотят как можно раньше провести парламентские выборы, чтобы у них ещё осталось время прийти в себя и подготовится к предстоящим в мае выборам мэра Еревана
Иллюстрация: Photolure

Ереван, 6 февраля 2017, 20:17 — REGNUM  Сегодня Центризбирком Армении, согласно опубликованному ранее расписанию, начал приём документов для регистрации политических сил для участия в намеченных на 2 апреля парламентских выборах.

Хотя процессу отведено всего 10 дней, но партии и блоки не спешат подавать документы. В первый день ЦИК не получил ни одной заявки.

Агитационная компания, согласно утверждённому расписанию, пройдёт с 5 по 31 марта.

Календарь проведения выборов будет, однако, действовать в том случае, если выборы состоятся 2 апреля.

После того как президент Армении Серж Саргсян назначил голосование на 2 апреля, стало ясно, что указ имеет явные противоречия с новой Конституцией. И хотя главный привластный юрист Армении Давид Арутюнян выступил по этому поводу с пространным пояснением, оппозицию его доводы не убедили.

На стартовавшей сегодня, 6 февраля, последней сессии Национального собрания пятого созыва представитель оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян заявил, что начинает сбор подписей депутатов для оспаривания законности указа президента в конституционный суд. Для этого Зурабяну необходимо заручиыься согласием 27 парламентариев.

Но даже если Зурабян не сможет собрать необходимое количество подписей или же конституционный суд, как это обычно бывает, станет на сторону властей, выборы 2-го апреля состоятся вряд ли.

Как ранее писало ИА REGNUM, назначение парламентских выборов в Армении на 2 апреля вызвало негодование в общественных кругах, так как именно в этот день страна будет вспоминать героев, погибших год назад в Карабахе.

На это в правящей Республиканской партии Армении заявили, что если все без исключения политические игроки придут к договоренности о том, чтобы на 3−4 дня отложить день выборов, то РПА не видит никаких политических препятствий. Эту точку зрения поддержал и лидер партии Серж Саргсян, который сказал, что лично не был против, когда подписывал приказ, и сейчас не против перенести дату выборов на 4−5 дней. «Но, подождем еще немного, когда станут известны все участники выборов, и мы сможем прийти с ними к согласию, со всеми без исключения, я думаю, нам ничто не помешает, если мы на пару дней отложим дату выборов», — заявил Саргсян.

Председатель партии «Процветающая Армения», глава одноимённой парламентской фракции Наира Зограбян, комментируя сегодня в ходе заседания парламента предложение перенести дату выборов в связи с годовщиной апрельских событий в Карабахе, заявила, что лучшим доказательством того, что в Армении помнят подвиг армянских солдат — это проведение именно 2 апреля честных выборов.

«Политические силы должны собрать воедино народную волю, и народ может сформировать такую власть, которая бы не воровала солдатский хлеб и не крала армейские деньги», — сказала она.

В свою очередь депутат Рубик Акопян заявил, что политические силы Армении должны подписать меморандум о взаимопонимании, направленный на исключение фальсификаций парламентских выборов.

По его словам, 7 февраля он намерен представить проект данного меморандума, который будет направлен на исключение давления со стороны государственных структур на процесс выборов.«Завтра я намерен представить в парламенте проект документа, проблему необходимо решать концептуально», — заявил депутат, указав также на аморальный характер указа президента о дате срока выборов. «2 апреля мы должны помянуть погибших героев апрельской войны, а не проводить выборы», — заявил Рубик Акопян.

По мнению политологов, власти Армении хотят как можно раньше провести парламентские выборы, чтобы у них ещё осталось время прийти в себя и подготовится к предстоящим в мае выборам мэра Еревана. Скорее всего, выборы градоначальника будут назначены на 14 мая. Что РПА любой ценой оставит за собой должность главы столицы, политологи практически не сомневаются, вопрос лишь в том, чтобы цена эта не была слишком высока.

Читайте ранее в этом сюжете: Исчезающая Армения и выборы в ней

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Парламентские выборы в Армении-2017
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