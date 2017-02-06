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Германия обновит подводный флот Норвегии

Политика
Программа предполагает совместную закупку и эксплуатацию однотипных неатомных подводных лодок
Подводная лодка проекта 212А Подводная лодка проекта 212А

Осло, 6 февраля 2017, 20:08 — REGNUM  Германия будет стратегическим партнером Норвегии в реализации программы обновления неатомного подводного флота, сообщает «Центр анализа мировой торговли оружием»

Министерство обороны Норвегии провело всестороннюю оценку и решило совместно с Германией закупать и эксплуатировать обнотипные неатомные подводные лодки. Совместно будут осуществляться закупка запасных частей, обучение экипажей, обслуживание и эксплуатация субмарин.

Однотипные подводные лодки будут построены в Германии на базе проекта субмарин проекта 212, ранее принятых на вооружение военно-морских флотов Германии и Италии. Кроме того, предусматривается сотрудничество предприятий норвежской и немецкой промышленности.

Эта программа будет реализована в рамках стратегии НАТО Smart Defence («Умная оборона»), направленной на повышение эффективности закупок.

Контракт на постройку субмарин планируется подписать в 2019 году. Поставка новых субмарин должна состояться во второй половине 2020-х годов. Эти подводные лодки ВМФ Норвегии получит до истечения сроков эксплуатации уже имеющихся субмарин класса «Ула».

Стоит отметить, что аналогичные программы Норвегия обсуждает с Нидерландами и Польшей.

Многоцелевые субмарины проекта 212 с дизель-электрической силовой установкой имеют водоизмещение 1840 тонн. Длина корпуса таких подлодок составляет 56,3 метра. Максимальная глубина погружения, которой способны достичь субмарины проекта 212, равна 350 метрам. Скорость подводного хода — до 20 узлов. Экипаж — 27 человек. Субмарины вооружены шестью торпедными аппаратами и противокорабельными ракетами типа «Тритон».

Первая субмарина проекта 212 была построена в 2005 году для военно-морского флота ФРГ.

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Военно-морской флот
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