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ФСБ ещё раз прояснила ситуацию с белорусской границей

Политика
Российские и белорусские граждане не должны пострадать

Москва, 6 февраля 2017, 20:07 — REGNUM  Федеральная служба безопасности России ещё раз объяснила причину создания пограничной зоны на российско-белорусской границе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ФСБ России.

Спецслужба пояснила, что пограничная зона российско-белорусской границе восстанавливается для борьбы с транзитной незаконной миграцией, контрабандой и наркотрафиком.

При этом, установление пограничной зоны на российско-белорусской границе никак не подразумевает контроля лиц, транспортных средств и грузов и никак не ограничивает свободу пресечения этой границы гражданами России и Белоруссии.

Также в ФСБ уточнили, что речь не идет об открытии и функционировании пунктов пропуска через государственную границу РФ на её белорусском участке.

Все документы, обнародованные ФСБ по этому поводу, никак не противоречат международным договорам между Россией и Белоруссией.

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Союзное государство России и Белоруссии
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