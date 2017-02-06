Понедельник, 06 Февраля 2017 года
21:38:38 МСК

Почему российские предприниматели не используют права, данные им законом?

Политика
Как реализуются поправки к гражданскому кодексу от 2014 года, предоставившие больше свободы действий предпринимателям

Москва, 6 февраля 2017, 20:06 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ в целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах, сообщается на сайте правительства РФ.

Однако. всегда ли российские предприниматели в полном мере используют возможности, данные им законодательством? Прошло более двух лет с тех пор, как вступили в действия «революционные» изменения гражданского кодекса, внесенные Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014. Одной из задач изменений гражданского законодательства являлось предоставление большей свободы действий предпринимателям. Насколько прижились новые нормы и применяются ли они на практике?

Специально для ИА REGNUM на этот вопрос ответил Василий Неделько, управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры»: «Одной из задач изменений гражданского законодательства являлось предоставление большей свободы действий предпринимателям. Корпоративный договор, множественность директоров, возможность вносить в устав непубличных хозяйственных обществ положения, меняющие заложенные по умолчанию инструменты — все позволяет уйти от типовых схем и настроить порядок управления обществ «под себя». Но этой возможностью воспользовались немногие предприниматели. Я вижу тому несколько причин.

Во-первых, реформа гражданского законодательства проводится не комплексно и непоследовательно. Закон №99-ФЗ изменил Гражданский кодекс с 01 сентября 2014 года, но соответствующие изменения в специальные законы (об обществах с ограниченной ответственностью и об акционерных обществах) до сих пор не приняты.

Во-вторых, новые подходы требуют большей юридической грамотности предпринимателей и юристов, которые должны доводить до своих заказчиков информацию о имеющихся возможностях и грамотно ими пользоваться на практике. У нас же большой бизнес предпочитает решать серьезные вопросы по английскому праву, не доверяя российскому законодательству и беспристрастности судов, а более мелкие компании в основном привыкли использовать «типовые» схемы, основанные на нормах «по умолчанию», содержащиеся в гражданском кодексе и специальном законах» .

Таким образом, возникла ситуация, когда предприниматели не знают о новых инструментах, а юристы не привыкли заниматься творчеством без наличия спроса на услугу. Между тем, нововведения представляют интересные возможности для предпринимателей. Например, множественность директоров — нормы, позволяющие назначать в юридическом лице нескольких руководителей действуют с 1 сентября 2014 года.

Для того, чтобы назначить нескольких директоров в организации, ее учредителям необходимо принять новую редакцию учредительного документа, в которой будет определено количество директоров, полномочия каждого из них, порядок реализации таких полномочий. В уставе следует указать, действуют ли руководители совместно или независимо друг от друга, а также полномочия каждого из директоров. А также, зарегистрировать изменения, внесенные в устав. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о лицах, имеющих право действовать от имени организации без доверенности в течение трех дней с момента их назначения. Сейчас есть возможность отразить в уставе наличие нескольких директоров. Можно и внести запись в ЕГРЮЛ, о нескольких лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица. Но возможность внести запись о характере полномочий в ЕГРЮЛ не предусмотрена.

«По видимому предполагалось, что в Закон о госрегистрации будут внесены поправки, которые позволят в ЕГРЮЛ указывать на характер полномочий нескольких директоров: совместный или независимый. В то же время до сих пор Закон о госрегистрации не изменили. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится, что в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном осуществлении или ином распределении полномочий руководителей предполагается, что они действуют раздельно и осуществляют полномочия самостоятельно по всем вопросам компетенции соответствующего органа (п. 24). По общему правилу закон не устанавливает обязанности третьих лиц по проверке учредительного документа юридического лица с целью выявления ограничений или разграничения полномочий руководителей, действующих независимо друг от друга либо совместно. Третьи лица, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий», отметил Василий Неделько.

Таким образом, если мы хотим сейчас назначить двух директоров, действующих раздельно с неограниченными полномочиями — такая возможность есть. Но с точки зрения управления, это не очень хорошее решение. Как говорится: «одна голова — хорошо, а две — уже некрасиво». На корабле не может быть двух капитанов. Если же мы хотим разделить между директорами зоны ответственности, или указать, что они действуют совместно, мы не сможем сейчас это отразить в ЕГРЮЛ, что существенно снижает привлекательность конструкции, т.к. третьи лица не обязаны изучать наш устав.

Таким образом, до внесения соответствующих изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц.», норма о множественности директоров не будет работать в полную силу. Практически отсутствие судебной практики по этому вопросу подтверждает, что нововведение широко не используется, подытожил эксперт.

Изменения в Гражданском кодексе, вступившие в силу с 01 сентября 2014 года, ввели в действия ст. 67.2. «Корпоративный договор». Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение).

«Корпоративный договор может быть интересным инструментом для регулирования взаимоотношений участников хозяйственного общества. Кроме того, закон позволяет кредиторам общества или третьим лицам заключить с участниками общества договор, к которому будут применяться положения о корпоративном договоре. Это позволит третьим лицам участвовать в управлении обществом. Существует мнение, что заключение корпоративного договора будет ущемлять права миноритариев или приведет к ситуации, когда обществом будут управлять третьи лица, не являющиеся его акционерами. Я не согласен с этим утверждением. Корпоративный договор — всего лишь инструмент, который можно использовать как во благо, так и во вред. Также как и нож можно использовать для нарезки хлеба, а можно и как оружие», комментирует Василий Неделько.

В рамках дальнейшей реформы законодательства предполагается внести изменения в ст. 32.1 ФЗ «Об АО», дополняющие уже существующие положения закона об акционерном соглашении теми, которые есть в ГК РФ, а также добавить новую ст. 32.2 (Особенности правового регулирования акционерного соглашения (корпоративного договора), сторонами которого являются все акционеры непубличного общества). В ФЗ «Об ООО» планируется добавить ст.ст. 8.1 (корпоративный договор) и 8.2 (особенности правового регулирования корпоративного договора, сторонами которого являются все участники общества). После внесения соответствующих изменений в законы о хозяйственных обществах, возможность заключения корпоративного договора и его последствия будут чётко отражены в специальных законах.

«По причинам, о которых я говорил выше, заключение корпоративного договора пока не получило широкого распространения. Судебная практика по этому вопросу минимальна. Возможно, введение в действие поправок к законам об АО и ООО придаст новый импульс развитию этого интересного инструмента. Процесс разработки, согласования и принятия новых законов, гармонизирующих гражданский кодекс с законами об АО, ООО и регистрации юридических лиц должен завершиться в 2017 году.», подчеркнул эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ утвердило 12 моделей упрощения процедур ведения бизнеса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
Главное сегодня
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
NB!
06.02.17
30% жителей Молдавии с высоким уровнем образования – за признание ПМР
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
06.02.17
«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Итоги 2016: «Cтарый мейнстрим разрушен, нового видения будущего нет»
МоскваРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
06.02.17
Почему парламентские выборы в Армении хотят провести раньше срока
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
06.02.17
Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
Под Екатеринбургом разбился рейсовый автобус
РевдаСвердловская областьРоссия Аварии пассажирского автотранспорта Происшествия
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
Медведев: наконец-то пенсии начнут расти реально, а не номинально
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
06.02.17
Гонг президентских выборов: в Чувашии — пикетчики с белыми плакатами
ЧебоксарыРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
06.02.17
Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ
РигаЛатвия Политическая жизнь Латвии Политика
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
06.02.17
Украина пугает Германию «газовым шантажом» со стороны «Газпрома»
КиевУкраина Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
06.02.17
Новгород Митина: кампания опровержения слухов и ожидание вестей из Кремля
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Новая модель теплоснабжения: Рост цен и выкручивание рук регионам
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Не донёс: Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани
АстраханьРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
06.02.17
Виктория ИвановскаяСнизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
СтавропольРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
NB!
06.02.17
Власти ДНР и ЛНР написали письмо Трампу, Путину и Меркель
ДонецкДНР Минские соглашения — 2 Политика
ещё главное