Почему российские предприниматели не используют права, данные им законом?

Москва, , 20:06 — REGNUM Распоряжением правительства РФ в целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах, сообщается на сайте правительства РФ.

Однако. всегда ли российские предприниматели в полном мере используют возможности, данные им законодательством? Прошло более двух лет с тех пор, как вступили в действия «революционные» изменения гражданского кодекса, внесенные Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 . Одной из задач изменений гражданского законодательства являлось предоставление большей свободы действий предпринимателям. Насколько прижились новые нормы и применяются ли они на практике?

Специально для ИА REGNUM на этот вопрос ответил Василий Неделько, управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры»: «Одной из задач изменений гражданского законодательства являлось предоставление большей свободы действий предпринимателям. Корпоративный договор, множественность директоров, возможность вносить в устав непубличных хозяйственных обществ положения, меняющие заложенные по умолчанию инструменты — все позволяет уйти от типовых схем и настроить порядок управления обществ «под себя». Но этой возможностью воспользовались немногие предприниматели. Я вижу тому несколько причин.

Во-первых, реформа гражданского законодательства проводится не комплексно и непоследовательно. Закон №99-ФЗ изменил Гражданский кодекс с 01 сентября 2014 года, но соответствующие изменения в специальные законы (об обществах с ограниченной ответственностью и об акционерных обществах) до сих пор не приняты.

Во-вторых, новые подходы требуют большей юридической грамотности предпринимателей и юристов, которые должны доводить до своих заказчиков информацию о имеющихся возможностях и грамотно ими пользоваться на практике. У нас же большой бизнес предпочитает решать серьезные вопросы по английскому праву, не доверяя российскому законодательству и беспристрастности судов, а более мелкие компании в основном привыкли использовать «типовые» схемы, основанные на нормах «по умолчанию», содержащиеся в гражданском кодексе и специальном законах» .

Таким образом, возникла ситуация, когда предприниматели не знают о новых инструментах, а юристы не привыкли заниматься творчеством без наличия спроса на услугу. Между тем, нововведения представляют интересные возможности для предпринимателей. Например, множественность директоров — нормы, позволяющие назначать в юридическом лице нескольких руководителей действуют с 1 сентября 2014 года.

Для того, чтобы назначить нескольких директоров в организации, ее учредителям необходимо принять новую редакцию учредительного документа, в которой будет определено количество директоров, полномочия каждого из них, порядок реализации таких полномочий. В уставе следует указать, действуют ли руководители совместно или независимо друг от друга, а также полномочия каждого из директоров. А также, зарегистрировать изменения, внесенные в устав. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о лицах, имеющих право действовать от имени организации без доверенности в течение трех дней с момента их назначения. Сейчас есть возможность отразить в уставе наличие нескольких директоров. Можно и внести запись в ЕГРЮЛ, о нескольких лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица. Но возможность внести запись о характере полномочий в ЕГРЮЛ не предусмотрена.

«По видимому предполагалось, что в Закон о госрегистрации будут внесены поправки, которые позволят в ЕГРЮЛ указывать на характер полномочий нескольких директоров: совместный или независимый. В то же время до сих пор Закон о госрегистрации не изменили. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится, что в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном осуществлении или ином распределении полномочий руководителей предполагается, что они действуют раздельно и осуществляют полномочия самостоятельно по всем вопросам компетенции соответствующего органа (п. 24). По общему правилу закон не устанавливает обязанности третьих лиц по проверке учредительного документа юридического лица с целью выявления ограничений или разграничения полномочий руководителей, действующих независимо друг от друга либо совместно. Третьи лица, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий», отметил Василий Неделько.

Таким образом, если мы хотим сейчас назначить двух директоров, действующих раздельно с неограниченными полномочиями — такая возможность есть. Но с точки зрения управления, это не очень хорошее решение. Как говорится: «одна голова — хорошо, а две — уже некрасиво». На корабле не может быть двух капитанов. Если же мы хотим разделить между директорами зоны ответственности, или указать, что они действуют совместно, мы не сможем сейчас это отразить в ЕГРЮЛ, что существенно снижает привлекательность конструкции, т.к. третьи лица не обязаны изучать наш устав.

Таким образом, до внесения соответствующих изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц.», норма о множественности директоров не будет работать в полную силу. Практически отсутствие судебной практики по этому вопросу подтверждает, что нововведение широко не используется, подытожил эксперт.

Изменения в Гражданском кодексе, вступившие в силу с 01 сентября 2014 года, ввели в действия ст. 67.2. «Корпоративный договор». Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение).

«Корпоративный договор может быть интересным инструментом для регулирования взаимоотношений участников хозяйственного общества. Кроме того, закон позволяет кредиторам общества или третьим лицам заключить с участниками общества договор, к которому будут применяться положения о корпоративном договоре. Это позволит третьим лицам участвовать в управлении обществом. Существует мнение, что заключение корпоративного договора будет ущемлять права миноритариев или приведет к ситуации, когда обществом будут управлять третьи лица, не являющиеся его акционерами. Я не согласен с этим утверждением. Корпоративный договор — всего лишь инструмент, который можно использовать как во благо, так и во вред. Также как и нож можно использовать для нарезки хлеба, а можно и как оружие», комментирует Василий Неделько.

В рамках дальнейшей реформы законодательства предполагается внести изменения в ст. 32.1 ФЗ «Об АО», дополняющие уже существующие положения закона об акционерном соглашении теми, которые есть в ГК РФ, а также добавить новую ст. 32.2 (Особенности правового регулирования акционерного соглашения (корпоративного договора), сторонами которого являются все акционеры непубличного общества). В ФЗ «Об ООО» планируется добавить ст.ст. 8.1 (корпоративный договор) и 8.2 (особенности правового регулирования корпоративного договора, сторонами которого являются все участники общества). После внесения соответствующих изменений в законы о хозяйственных обществах, возможность заключения корпоративного договора и его последствия будут чётко отражены в специальных законах.

«По причинам, о которых я говорил выше, заключение корпоративного договора пока не получило широкого распространения. Судебная практика по этому вопросу минимальна. Возможно, введение в действие поправок к законам об АО и ООО придаст новый импульс развитию этого интересного инструмента. Процесс разработки, согласования и принятия новых законов, гармонизирующих гражданский кодекс с законами об АО, ООО и регистрации юридических лиц должен завершиться в 2017 году.», подчеркнул эксперт.

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