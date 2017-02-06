Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы

Киев, , 19:55 — REGNUM



В Донбассе противоборствующие стороны не соблюдают «режим тишины», продолжая применять крупнокалиберную артиллерию, минометы, бронетехнику и весь спектр стрелкового вооружения. Данную информацию 6 февраля подтверждают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам Басурина, обстановка в ДНР продолжает обостряться. Под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах Донецк, Зайцево, Красный Партизан, Широкая Балка, Железная Балка, Крутая Балка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Александровка, Старомихайловка, Ясное, Докучаевск, Николаевка, Октябрь, Саханка, Ленинское и Коминтерново.

«Обстрелы с позиций ВСУ не прекращаются… За прошедшие сутки ВСУ 1 229 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 108 раз, минометы различного калибра 435 раз, БМП — 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 569 раз», — сказал Басурин.

«За прошедшие сутки погибли двое военнослужащих, один из них был убит снайперами ВСУ при сопровождении ремонтно-восстановительной бригады в районе ДФС», — уточнил Басурин.

Он сообщил, что анализ отчетов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ говорит о том, что обострение обстановки в районе Авдеевки произошло по вине украинского военного командования. «В отчете СММ ОБСЕ за 3 февраля международные наблюдатели подтвердили факт целенаправленного удара по Донецку из РСЗО «Ураган» с позиций ВСУ», — считает Басурин.

Сотрудник НМ ДНР отмечает, что командование ВСУ продолжает наращивать группировку вдоль всей линии соприкосновения. «По данным разведки, противник усиливает 72 бригаду, понесшую большие потери в технике и личном составе, за счет переброски подразделений 30 отдельной механизированной бригады и 25 отдельной воздушно-десантной бригады в район Авдеевки. Также выявлен подвоз в 72 бригаду боеприпасов для РСЗО «Град». В районе Александрополя (11 км от линии соприкосновения) выявлены три 122-мм САУ «Гвоздика», вблизи Красногоровки (3 км от линии соприкосновения) установлено местоположение еще трех 122-мм САУ «Гвоздика», — добавил Басурин.

Он также проинформировал, что в ряде прифронтовых населенных пунктов Донетчины выявлено распространение дезинформации о ДНР. «Напомним всем жителям Донбасса, что именно украинскими политиками и радикальными националистами была развязана гражданская война против своего населения на юго-востоке Украины. Именно ими была организована экономическая блокада наших территорий в стремлении добиться падения уровня жизни мирных жителей. Именно они отдавали приказы бить артиллерией, РСЗО и танками по жилым районам населенных пунктов, выбирая в качестве первоочередных объектов поражения школы, детские сады, больницы, продовольственные склады, рынки, дорожные развязки и мосты, чтобы создать гуманитарную катастрофу в республике», — подытожил Басурин.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко рассказал, что в войсках ЛНР прошла внезапная проверка боевой готовности подразделений связи и разведки. «Сегодня утром была проведена внезапная проверка боеготовности подразделений связи и разведки Народной милиции ЛНР. В ходе проверки связисты отрабатывали задачи по тактико-специальной подготовке с развертыванием аппаратных для организации связи, а разведчики — с развертыванием средств разведки и обнаружения. Военнослужащие проверяемых подразделений с поставленными задачами справились на оценку отлично», — заверил Марочко.

Он сообщил, что украинские силовики разместили у линии соприкосновения в Попаснянском районе Луганщины склады ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ).

«В зоне ответственности 24-й бригады северо-западнее населенного пункта Золотое выявлено размещение складов ракетно-артиллерийского вооружения. Склады размещены на открытой площадке, огорожены колючей проволокой и охраняются караулом. Также отмечено размещение складов РАВ на восточной окраине н.п. Попасная», — сказал Марочко.

По его словам, подразделения ВСУ продолжают нагнетать обстановку в регионе и проводить вблизи линии разграничения перегруппировку техники, запрещенной Минскими соглашениями. «В зону ответственности 14-й механизированной бригады прибыли две колонны техники противника. Первая колонна в составе двух грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами и одной БМП проследовала на позиции опорного пункта бригады в районе н.п. Сизое. Вторая колонна в составе четырех грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами в сопровождении БТР проследовала в направлении н.п. Петровка», — уточнил военный.

В свою очередь, 6 февраля спикер МОУ Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в Авдеевке военная обстановка «существенно не изменилась». При этом боевые действия с перерывами продолжались около 11 часов, с применением тяжелого вооружения.

«Однако хотя бы временные перерывы между обстрелами принесли результат: в городе восстановлено электроснабжение. Подразделения ВСУ занимались поддержанием безопасности в местах ремонта, а представители СММ ОБСЕ и СЦКК обеспечивали перемирие своими дипломатическими усилиями», — сказал Мотузяник. Он напомнил, что вчера в Авдеевке были повреждены 12 жилых домов. В городе продолжают работать мобильные пункты обогрева и раздачи гуманитарной помощи, организованные местными властями, правоохранительными структурами, военными формированиями, благотворительными организациями.

Полковник ВСУ отметил, что боевые действия не стихают на Светлодарской дуге, под Горловкой и в районе аэропорта Донецка. При этом войска ДНР и ЛНР осуществили 26 обстрелов, 17 — из тяжелого вооружения. «За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, шесть украинских военнослужащих получили ранения и травмы», — констатировал Мотузяник.

По его словам, ВС ДНР ведут наиболее интенсивные артобстрелы на Мариупольском направлении (Марьинский район и на участке фронта Павлополь — Широкино). В частности, противник выпустил более 180 мин, 55 артиллерийских и 30 танковых снарядов. «Статистика свидетельствует, что вражеские обстрелы начинаются сразу же после полуночи, затем прекращаются ближе к рассвету… А уже во второй половине дня боевые действия разворачиваются в полную силу, достигая апогея после вечерних сумерек», — рассказал Мотузяник.

На Луганском направлении ВС ЛНР обстреливали украинские позиции в Желтом, Крымском и на участке фронта Екатериновка — Троицкое. В Новоайдарском и Попаснянском районах противник применял минометы.

В то же время пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила о начале испытаний украинского беспилотного летательного аппарата «Лелека-100». «Во время испытательных работ планируем оценить массогабаритные и аэроэргономичные показатели «Лелеки», а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях», — рассказал полковник ВСУ Владимир Дмитриев.

Как отмечается в сообщении, авиакомплекс «Лелека-100» имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задание по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров в отличие от предыдущих разработок.

Как сообщало ИА REGNUM, участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении «режима тишины».

Напомним, сегодня в Донецке и Авдеевке возобновили работу все образовательные учреждения. Несмотря на это, за прошедшие двое суток спасатели МЧС ДНР эвакуировали из опасных районов Донецка семь мирных жителей. «Так, из Киевского района Донецка, с улиц Полиграфическая, Листопрокатчиков, проспекта Партизанский сотрудники министерства эвакуировали в безопасный район трех человек… Из Куйбышевского района Донецка, с улицы Словацкая, эвакуированы в безопасные районы четыре человека, из них трое детей», — говорится в сообщении МЧС ДНР.