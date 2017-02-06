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Нетаньяху призвал Мэй последовать примеру США и ввести санкции против Ирана

Политика
29 января Иран провел испытательный пуск баллистической ракеты

Лондон, 6 февраля 2017, 19:27 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй последовать примеру американской администрации и ввести новые санкции в отношении Ирана в связи с недавним запуском баллистической ракеты, сообщает 6 февраля Associated Press.

«Иран стремится уничтожить Израиль, он стремится покорить Ближний Восток, он угрожает Европе, он угрожает Западу, он угрожает всему миру», — сказал Нетаньяху.

«Вот почему я приветствую помощь президента Трампа и новые санкции против Ирана. Я думаю, что другие страны должны последовать его примеру», — добавил премьер-министр Израиля.

Напомним, 29 января в районе северного иранского города Семнан прошел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что администрация США ввела новые санкции против Исламской Республики Иран. Санкции в отношении более чем двух десятков компаний и частных лиц представляют собой заморозку активов (если таковые имеются на территории США), запрет на въезд и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с теми, кто попал под санкции.

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