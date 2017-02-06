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СМИ: Россия может попытаться дискредитировать Грузию

Политика
Правительству Грузии советуют не повторять «ошибку, допущенную Саакашвили»

Тбилиси, 6 февраля 2017, 19:13 — REGNUM  Грузинский эксперт Сосо Цискаришвили уверен, что после вступления в силу безвизового режима для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны возможностью безвизового посещения этих стран воспользуются и жители Абхазии и Южной Осетии. Об этом эксперт заявил в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») и предположил, что абхазы и осетины теперь будут стремиться получить грузинский паспорт и принять грузинское гражданство.

Эксперт предупредил и о той возможной угрозе, которая может исходить от российских спецслужб и выразится в том, что сотрудники этих служб под видом абхазов и осетин получат грузинские паспорта и с этими паспортами попытаются дискредитировать граждан Грузии в странах Шенгена.

«Есть шанс, что они (абхазы и осетины) заинтересуются этой новой реальностью и сами пожелают вернуть или подтвердить гражданство Грузии грузинским паспортом. Но хочу указать на одну угрозу: надеюсь, наше правительство не будет действовать так, как действовал Михаил Саакашвили в период своего президентства, когда раздавал гражданство Грузии тысячам граждан Турции. От нас не должна ускользнуть та угроза, которая с большой вероятностью может встать перед нами по задуманному российскими спецслужбами плану и целью которой будет дискредитация Грузии и ее граждан в Шенгенской зоне. В частности, меня не удивит, если вместе с нашими абхазскими и осетинскими согражданами получить грузинские паспорта попытаются внедренные российскими спецслужбами лица, которым будет поручено совершить в Европе преступления для возбуждения негативного отношения к Грузии и ее населению», — пояснил свои предположения в беседе с изданием грузинский эксперт.

Следует отметить, что и в условиях отсутствия безвизового сообщения граждане Грузии с криминальным прошлым успешно умудряются выезжать за границу, в частности, в Турцию или те же страны Шенгена, и совершать там дискредитирующие страну и ее граждан преступления (в том числе, кража, проституция и т.д.), за что привлекаются к ответственности и депортируются на родину.

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