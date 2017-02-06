Политологи: Отставка Виктора Басаргина обусловлена объективными критериями

Политологи объясняют отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина объективными критериями, в том числе наличием неразрешенных межэлитных конфликтов в регионе

Москва, , 18:48 — REGNUM В понедельник, 6 февраля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктор Басаргина «по собственному желанию». Исполняющим обязанности губернатора Прикамья был назначен руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

Выборы нового главы региона пройдут в Единый день голосования 10 сентября.

«Причины отставки Басаргина необходимо рассматривать с точки зрения ряда критериев деятельности губернаторов, на которые опирается администрация президента РФ», — цитирует ТАСС политолога, профессора НИУ-ВШЭ Олега Матвейчева.

«Речь идет о таких критериях, как экономические показатели, которые должны быть не просто хорошие — регион должен демонстрировать динамику по их улучшению», — подчеркнул Олег Матвейчев, — рейтинги самого губернатора, определенная политическая стабильность, отсутствие конфликтов».

Третьем критерием Олег Матвейчев назвал доверие, пояснив, что под ним понимается отсутствие сведений о коррупции не только самого губернатора, но и его приближенных. «Критерии были выработаны и применены к тем губернаторам, чей срок полномочий кончается. И подбор новых кандидатур осуществлялся исходя из этих критериев», — отметил эксперт.

«Несколько факторов принимаются во внимание сейчас, когда идет рекомендация президента поменять или оставить (губернатора)», — отметил, в свою очередь, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Первый — это социально-экономическая динамика. Вторая группа факторов — это рейтинг», — сказал он.

«У нас губернаторов все-таки избирают. За выборами 10 сентября будут президентские, любые выборы сейчас важны», — пояснил Валерий Федоров, обратив внимание, что, «если у кого-то из действующих губернаторов рейтинг последовательно снижается или он ниже приемлемого уровня, то это явный сигнал о том, что надо другую работу человеку искать».

Среди критериев оценки глав регионов Валерий Федоров также выделил борьбу с коррупцией и умение выстраивать систему управления: «как губернатору удалось выстроить систему управления в регионе — он воюет с местными элитами или сумел встроить в систему управления».

По мнению Олега Матвейчева, с экономикой у Виктора Басаргина «было неплохо, рейтинги были средние».

«Но были конфликты межэлитные, которые мешали работать, напряженные выборы, а Госдуму, все время сталкивались какие-то группировки», — отметил политолог.

Валерий Федоров в свою очередь отметил, что рейтинг Виктора Басаргина был не самый высокий.

«Рейтинг не рос в последнее время, элиты были им не удовлетворены, там был крупный конфликт во время выборов в Госдуму», — подчеркнул эксперт.

В то же время глава ВЦИОМ уверен, что Виктор Басаргин будет востребован на другой должности. «Человек заслуженный, на хорошем счету, но, видимо, пришло время проявить себя на другом посту», — отметил Валерий Федоров.

По словам Олега Матвейчева, о Викторе Басаргине «ничего особенно плохого сказать нельзя». «Он человек опытный, и министром работал, я думаю, что ему найдут сейчас соответствующую должность, он продолжит работать», — подытожил совй комментарий эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: «Региональная элита должна консолидироваться вокруг целей развития региона»; Песков назвал изменения в корпусе губернаторов «нормальным процессом»