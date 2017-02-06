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Качиньский: Украине вместе с Бандерой и ОУН-УПА в Евросоюзе делать нечего

Политика
«Серый кардинал» Польши почувствовал перемену ветра

Варшава, 6 февраля 2017, 18:23 — REGNUM  Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, которого многие считают «серым кардиналом» республики, заявил, что если Украина будет продолжать создавать культ Степана Бандеры, то в Евросоюз она не войдет. Такое заявление Качиньский сделал в интервью польскому еженедельнику Do Rzeczy, опубликованному сегодня, 6 февраля.

Качиньский заявил, что на Украине годами формируется культ людей, которые в отношении поляков устроили геноцид. «Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида», — сказал лидер правящей в Польше партии.

Он подчеркнул, что в годы Второй мировой войны, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превзошли в жестокости даже немцев.

«Я сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть предел», — подчеркнул Качиньский.

Напомним, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, к власти в этой стране пришла прозападная группировка, считающая украинских нацистов — Бандеру и Романа Шухевича — национальными героями и борцами за независимость Украины. ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая открыта работала на нацистов в годы Второй мировой войны и осуществляла геноцид в Польше и на территории СССР, считается организацией, боровшийся за независимую Украину, а её члены — героями. В честь дня рождения Бандеры в Киеве устраивается факельное шествие по образцу нацистских.

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