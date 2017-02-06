Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ

Контакты будут проходить под видом сотрудничества с «гражданским обществом»

Рига, , 18:22 — REGNUM В Сейме Латвии создана депутатская группа для поддержки «гражданского общества России», сообщает портал Mixnews.lv.

Как заявили в парламенте, руководителем группы избран зампредседателя фракции Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс, а его заместителем — председатель комиссии по европейским делам Лолита Чигане («Единство»). Также в группу вошли депутаты Валтерс Дамбе, Силвия Шимфа, Интс Далдерис и Вейко Сполитис.

Ранее Чигане заявила, что в отношениях с Россией необходимо уделять внимание сотрудничеству с гражданским обществом и неправительственным сектором. «Таким образом мы откажемся от подхода, что Россия — монолитное образование с лицом президента Владимира Путина», — заявила депутат Сейма.