Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ
Контакты будут проходить под видом сотрудничества с «гражданским обществом»
Рига, 6 февраля 2017, 18:22 — REGNUM В Сейме Латвии создана депутатская группа для поддержки «гражданского общества России», сообщает портал Mixnews.lv.
Как заявили в парламенте, руководителем группы избран зампредседателя фракции Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс, а его заместителем — председатель комиссии по европейским делам Лолита Чигане («Единство»). Также в группу вошли депутаты Валтерс Дамбе, Силвия Шимфа, Интс Далдерис и Вейко Сполитис.
Ранее Чигане заявила, что в отношениях с Россией необходимо уделять внимание сотрудничеству с гражданским обществом и неправительственным сектором. «Таким образом мы откажемся от подхода, что Россия — монолитное образование с лицом президента Владимира Путина», — заявила депутат Сейма.
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