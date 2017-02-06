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Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину

Политика
Политик стала оправдываться
Любовь
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Любовь

Вильнюс, 6 февраля 2017, 18:21 — REGNUM  Литовские СМИ и ряд политиков обвинили первого вице-председателя Сейма Литвы Риму Башкене в «любви к России» и «её нынешнего режима» за слова, сказанные в интервью национальному радио и телевидению о том, что Литве есть чему поучиться у России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 февраля.

После начавшегося скандала политик распространила заявление, в котором оправдывается, что её высказывания несут совсем иной смысл: «Очередная пресс-конференция «Духовность — основа реформы образования», которая была посвящена презентации четвертой книги о духовности профессора Йонаса Кевишаса и соавторов, вызвала много необоснованной критики. Утверждения критиков, нагнетаемые все в новом контексте, даже в контексте внешней политики, выставляют участников конференции чуть ли не сторонниками путинского режима».

«Во время конференции я говорила о значении духовности в процессе воспитания, значении моральных ценностей, я цитировала мысли украинского академика Виктора Олейника, изложенные в книге «Развитие духовности в воспитании», где он говорит, что «социальную роль просвещения обуславливает миссия создать человека в человеке, формировать полноценную личность, которая отличалась бы неразрывным единством интеллектуальной и духовной сфер и гармоничным развитием». Я подчеркнула, что во время наблюдения за изменениями в обществе и школе очень важно, чтобы сфере духовности было уделено как можно больше внимания», — пишет в своём объяснении Башкене. Она подчеркнула, что на конференции не шла речь о России. Монография — это результат сотрудничества литовских и украинских ученых.

«Но после конференции в одной своей статье известный журналист высказал мнение по поводу, якобы, неподходящего либерализма участников конференции или неподходящей оценки демократии, нас назвали пророссийскими. Или слово «пророссийский» было сказано потому, что соавторами представленной книги являются украинцы, а украинцы, как и русские, живут на Востоке от нас? Если мы и дальше будем двигаться в этом направлении, похоже, что мы должны будем забыть о сотрудничестве не только с Украиной, но и Грузией, Молдавией только потому, что эти государства находятся на Востоке. Более того — мы должны будем забыть и представителей всех других наций, в том числе и русских, которые помогли положить основу независимости Литвы, значительно приложились к развитию педагогики в мире и говорили о ценностях и развитии духовности. Похоже, что мы должны бояться вспоминать и российского диссидента Сергея Ковалева, первого лауреата учрежденной Сеймом Премии свободы, и других великих писателей и общественных деятелей только потому, что они с Востока», — оправдывается вице-глава парламента Литвы.

«Дать интервью на тему недавно прошедшей конференции меня попросила молодая журналистка LRT. Из контекста были взяты мои слова о культуре разных стран, образовании и духовности, что «в России есть много прекрасных вещей, которым мы учимся». Именно этой фразой журналистка, возможно намеренно, назвала свою статью. Из-за этого завертелась карусель комментариев, другие комментаторы приплели мои высказывания о культуре и образовании к внешней политике, которую проводит Путин. Могу только заверить, что в том интервью я точно не комментировала внешнюю политику Путина», — добавила она, подчеркнув, что не чувствует себя виноватой. По её словам, манипуляции словом «пророссийский» уже вышли за рамки здравого смысла.

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