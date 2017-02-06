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«Региональная элита должна консолидироваться вокруг целей развития региона»

Политика
В Администрации президента сейчас налажена регулярная работа по кадровому обеспечению в регионах, отмечает генеральный директор холдинга «Эксперт» Валерий Фадеев

Москва, 6 февраля 2017, 18:03 — REGNUM  «Максим Решетников — представитель того кадрового резерва, который создается для региональной работы. Этот кадровый резерв — молодые энергичные руководители, отбираемые в значительной степени по формальным критериям, здесь задействованы современные методы отбора кадров, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор холдинга «Эксперт», телеведущий Валерий Фадеев, комментируя отставку Виктора Басаргина и назначение временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

По его словам, в Администрации президента сейчас налажена регулярная работа по кадровому обеспечению в регионах. Это работе только положено начало, через полгода — год будут видны ее первые результаты.

«Появилась система оценки региональных руководителей по нескольким направлениям. Во-первых, — социально-экономическое развитие региона, с важным акцентом на инвестиции. Если есть инвестиции — это новые рабочие места, рост доходов граждан, новые налоги, — продолжил свой комментарий Валерий Фадеев, — Во-вторых, это электоральные аспекты жизни региона — насколько граждане активно ходят на выборы, голосуют за губернатора или на местных выборах, то есть, насколько в позитивном смысле энергична общественно-политическая жизнь в регионах. В-третьих, это факторы доверия к руководителю региона — в первую очередь, это коррупционная составляющая. Если она есть, или есть на нее намеки, как это часто бывает — родственники, бизнес-схемы, и так далее, этот фактор, конечно, тоже действует».

«Я бы добавил сюда еще фактор консолидации элиты вокруг целей развития региона, — подчеркнул Валерий Фадеев, — потому что есть регионы, где серьезный «раздрай», разные группировки, и каждый тянет одеяло на себя. И это тормозит развитие. На мой взгляд — обязанность губернатора такой «раздрай» преодолевать, и активных людей региона выводить на цели развития этого региона, чтобы активные люди, элита, работала на всех жителей региона».

«Мне кажется, что касается Пермского края, там у Виктора Басаргина с этим не очень получилось. Он очень опытный руководитель и очень порядочный человек, но у него не получилось с консолидацией элиты. Там есть противоречия, которые не удалось разрешить так, чтобы элита начала работать на благо», — завершил свой комментарий эксперт.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина и предложил главе Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову возглавить Пермский край.

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