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«Новгородский губернатор регулярно попадает в «списки на вылет»»

Политика
Новгородские эксперты ждут подтверждения Кремлём информации о скорой отставке главы региона Сергея Митина, в то время как в СМИ региона начали «кампанию опровержения слухов»

Великий Новгород, 6 февраля 2017, 18:10 — REGNUM  Новгородские эксперты ожидают официального подтверждения информации, опубликованной сегодня, 6 февраля, газетой «Ведомости» о возможной скорой отставке главы региона Сергея Митина. Политолог, социолог Александр Жуковский в комментарии корреспонденту ИА REGNUM заявил о «постоянном снижении рейтинга губернатора в общественном сознании».

Он отметил, что подтверждающая информация о возможной скорой отставке Митина «стала накапливаться прямо с начала его второго губернаторского срока», когда он, по словам Жуковского, проигнорировал настоятельную рекомендацию из Москвы о конкурентных выборах и «самовольно, втихую, провёл безальтернативную губернаторскую кампанию».

Эксперт заявил об усложняющейся социально-политической обстановке в самой Новгородской области, которая требовала конкурентных выборов ещё в 2012 году, а также об «отсутствии адекватного анализа итогов первого срока и соответствующих изменений в текущем». Всё это, по его словам, через некоторое время вылились в целый ряд разноплановых конфликтов, в том числе с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым и главами муниципалитетов, которые в 2016 году обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину в обход губернатора.

Читайте подробнее: Новгородские главы районов вступились за уголовно преследуемого коллегу

Жуковский напомнил, что на протяжении второго срока Сергей Митин регулярно попадал в «некие списки губернаторов-аутсайдеров, на которые реагировал подавлением альтернативных точек зрения и бюрократическим информационным давлением подчинённых департаментов».

Отметим, что в пресс-службе губернатора Новгородской области информацию федеральных СМИ о его возможной отставке назвали «непроверенными данными». «Работа губернатора Новгородской области Сергея Митина и правительства Новгородской области идёт в штатном режиме», — заявила пресс-секретарь главы региона Елена Пилосова, отметив, что Митин находится в Москве, где «проводит ряд встреч».

Ряд СМИ региона при этом начали цитировать идентичные высказывания политического советника, генерального директора коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергея Маркелова, который назвал сообщения СМИ о пятёрке «губернаторов-отставников» и возможной отставке Сергея Митина «гаданием на кофейной гуще». Маркелов обращает внимание на то, что «если нет решения о том, кто будет после, то не будет абсурдного решения об отставке действующего главы региона».

У местных экспертов пока нет информации о возможных кандидатурах на пост губернатора региона. Неясными остаются и дальнейшие карьерные перспективы Сергея Митина — в 2016 году губернатор отметил своё 65-летие. «Возрастной фактор», как неоднократно отмечался составителями всевозможных рейтингов, также может повлиять на решение Кремля о замене главы региона.

Ранее в аналитическом докладе «Губернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты» Дмитрий Орлов и Михаил Нейжмаков отмечали, что в Новгородской области оказались ослаблены позиции муниципальных элит, у которых наблюдались противоречия с губернатором Сергеем Митиным. «Митин, например, неоднократно отмечал, что у него нет конфликта с мэром областного центра Юрием Бобрышевым, однако главу Великого Новгорода традиционно называют одним из оппонентов губернатора. Как бы то ни было, у самого Бобрышева есть ряд серьезных оппонентов внутри города (в конце 2016 года мэр подвергся серьезной критике в связи с обсуждением муниципального бюджета). Одновременно после посещения региона Владимиром Путиным чаще стали высказываться оценки об укреплении позиций губернатора на федеральном уровне», — отмечается в докладе.

Читайте подробнее: Губернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты

Напомним, Сергей Митин возглавляет Новгородскую область с 7 августа 2007 года — он был назначен на этот пост президентом РФ, после досрочного ухода в отставку прежнего главы региона Михаила Прусака, руководившего областью с 1991 года. В 2012 году Митин остался на посту главы региона, победив на прямых выборах. Он набрал на них 75,95% голосов в свою поддержку, опередив своих соперников — кандидатов от ЛДПР и «Патриотов России», которым для выдвижения также удалось пройти 10-процентный муниципальный фильтр. Срок полномочий Митина истекает 20 октября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пресс-служба новгородского губернатора: «Глава региона находится в Москве»

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