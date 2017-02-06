Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?

Бухарест, , 17:55 — REGNUM Правительство Румынии не намерено уходить в отставку, несмотря на продолжающиеся антиправительственные выступления в стране. Об этом заявил 6 февраля по итогам заседания депутатов правящей коалиции лидер правящей Социал-демократической партии (СДПР) Ливиу Драгня, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Драгни, социал-демократы продолжают поддерживать правительство Сорина Гриндяну, и не видят причин, по которым оно должно уходить в отставку.

Выступая в эфире телеканала Antena 3, Драгня отметил, что правительство сформировано по итогам декабрьских парламентских выборах, на которых миллионы румын поддержали СДПР.

Он также обратил внимание, что параллельно с многотысячными антиправительственными выступлениями несколько тысяч человек собрались на митинг у президентского дворца Котрочень в поддержку правительства и против президента Клауса Йоханниса. Лидер СДПР выразил мнение, что волна встречных протестов против президента Йоханниса будет нарастать, особенно в регионах.

Драгня подчеркнул, что от эскалации протестов никто в Румынии не выиграет. «Надеюсь, что мы не придем к ситуации двух больших митингов, один в одной части Бухареста, один — в другой. Спокойствие и стабильность — самая важная сейчас вещь для Румынии», — сказал он.

Другой лидер правящей коалиции, председатель Сената Кэлин Попеску Тэричану заявил на Romania TV, что у президента Йоханниса есть план по смене правительства и формированию своего Кабмина, для чего он пытается воспользоваться инструментом уличных протестов, как это уже случалось в 2015 году после пожара в бухарестском клубе Colectiv, который спровоцировал массовые протесты, которые в свою очередь привели к отставке правительства социал-демократа Виктора Понты. В этой связи Тэричану призвал президента уважать конституционный порядок и волю народа.

В то же время пропрезидентская Национал-либеральная партия (НЛП) и другие оппозиционные силы продолжают требовать отставки правительства Гриндяну, а также ухода лидера СДПР Ливиу Драгни из руководства парламента.

Председатель оппозиционного Союза за спасение Румынии Никушор Дан заявил, что решение правительства отменить спровоцировавшее протесты постановление, легализующее коррупционные преступления, является «огромной победой улицы», но лишь промежуточной. Следующей целью, по его словам, является отставка самого правительства.

Экс-премьер Румынии Адриан Нэстасе, ранее дважды отбывавший тюремный срок за коррупцию, выразил мнение, что с отменой скандального постановления правительства волна протестов не завершится. «Совершенно очевидно, что целью операции «улица» была не «отмена» постановления. Целью является «отмена» правительства, а затем и «отмена» выборов от 11 декабря», — написал Нэстасе на своей странице в Facebook.

Он также полагает, что продолжение протестов вынудит социал-демократов прибегнуть к наращиванию встречных акций в поддержку правительства и против президента Йоханниса.

Напомним, накануне в Румынии прошла самая крупная за последние 25 лет акция протеста. Митинг состоялся несмотря на то, что решение правительства, послужившее поводом для организации протестов, было отменено накануне акции.

Недовольство граждан страны, вышедших на улицы столицы и других городов, было вызвано законодательной инициативой, предполагающей амнистию для преступников, отбывающих срок за коррупцию. Решение правительства раскритиковали президент Клаус Йоханнис и официальные представители ЕС и США.

Скандальные поправки в Уголовный кодекс предусматривали отмену наказания за коррупцию, если нанесенный ущерб не превысил €42 тыс., а также проведение широкой амнистии для осужденных по этим статьям.

В число амнистированных могли попасть глава правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, ранее осужденный условно по обвинению в коррупции, и другие функционеры партии власти, а также ряд бывших чиновников и олигархов, получивших в последние годы различные сроки за коррупцию и отмывание денег.

Позже премьер Гриндяну предложил отменить поправки, поскольку не хочет «раскалывать Румынию на две части». По его словам, авторы инициативы из Минюста недостаточно хорошо проинформировало граждан о предлагаемых законах, поэтому возникло много «искажений и путаницы». По версии правительства, инициатива преследовала цель решить проблему переполненности тюрем в стране.

Левоцентристское правительство Сорина Гриндяну было сформировано после победы Социал-демократической партии (СДПР) на парламентских выборах в Румынии в декабре 2016 года. Целый ряд лидеров СДПР в последние годы были осуждены либо находятся под обвинениями в коррупции. При этом в партии считают, что борьба с коррупцией стала инструментом политической борьбы в Румынии.

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