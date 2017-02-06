В порт литовской Клайпеды вошел ракетный эсминец ВМС США

Намечена встреча с мэром Клайпеды, командованием ВМС Литвы и другие официальные мероприятия

Клайпеда, Литва, , 17:47 — REGNUM В морской порт Клайпеды в Литве вошел ракетный эсминец ВМС США USS Hue City/CG-66 класса Ticonderoga, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

Оборонное ведомство указывает, что визит эсминца USS Hue City в Клайпеду должен продемонстрировать решимость США в обеспечении мира и стабильности в Балтийском регионе и в дальнейшем укреплении сотрудничества со странами-членами НАТО.

Сообщается, что во время пребывания корабля в порту состоятся встречи моряков США с мэром Клайпеды, руководством ВМС Литвы и прочие официальные мероприятия.

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