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Власти ДНР и ЛНР написали письмо Трампу, Путину и Меркель

Политика
Пушилин призвал не допустить появления в Донбассе новых «горячих точек»

Донецк, 6 февраля 2017, 17:44 — REGNUM  В ДНР начался сбор подписей под обращением к лидерам Российской Федерации, США и Германии с просьбой повлиять на официальный Киев в вопросе соблюдения «режима тишины». Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 6 февраля на пленарном заседании парламента ДНР заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

«Мы с моим коллегой, председателем Народного Совета ЛНР, обратились в адрес президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, для того чтобы они предприняли все необходимые действия, которые смогут остановить геноцид, по-другому это не назовешь. Чтобы была проведена определенная работа с Киевом. Но нужно заручиться поддержкой граждан. Поэтому мы начинаем сбор подписей жителей под этим обращением», — рассказал Пушилин.

Он выразил надежду в то, что Запад прекратит финансовую и военную поддержку Украины. «Надеемся, что мы будем услышаны, это поможет нам приблизиться к тому, что отношение Запада к действиям Украины будет изменено», — добавил Пушилин.

По его словам, украинская сторона нарушает Минские соглашения, стянув к линии соприкосновения бронетехнику и артиллерию. «У Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не было информации, что тяжелая артиллерия, танки были отведены в постоянные места хранения, зафиксированные в рамках Минских соглашений. С нашей стороны мы готовы были представить данные, что наша техника находится в постоянных пунктах дислокации, которые мы заявили. Со стороны Украины эта информация не подтверждена», — уточнил Пушилин.

Кроме того, Пушилин выразил надежду в то, что СЦКК и ОБСЕ не позволят украинской стороне создать новые «горячие точки» в Донбассе. «Мы видим по последним дням увеличивающееся нарушение прекращения огня. За прошедшие сутки до 3 часов ночи мы зафиксировали 49 нарушений, 47 — по территории ДНР. Идет активизация на южном направлении. Возлагаются большие надежды с нашей стороны на СЦКК и СММ ОБСЕ, что попытки создать новые горячие точки не увенчаются успехом», — подчеркнул председатель НС ДНР.

Он пояснил, что эскалация военных действий на Донецком направлении связана с попытками украинских войск приблизиться к Донецкой фильтровальной станции, что нарушает договоренности об отсутствии войск в радиусе 1,5 км от ДФС.

Напомним, в начале февраля 2017 года председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко анонсировал начало сбора подписей под обращением к главам РФ, США и Германии. «С сегодняшнего дня мы начинаем сбор подписей, раздаем подписные листы. Уже сегодня к вечеру будут первые данные. Сбор подписей проходит под эгидой Народных советов ДНР и ЛНР. Наше обращение поддержали все депутаты республик, теперь они, каждый на своей территории, начнут работу по сбору подписей», — заверил Дегтяренко.

«Для нас это большой шанс, мы хотим, чтобы лидеры самых мощных, самых больших держав в мире все-таки заставили Порошенко прекратить геноцид Донбасса. Я хочу, чтобы жители ЛНР понимали, что каждая подпись — это спасенная человеческая жизнь, спасенные объекты инфраструктуры, это тепло и свет в наших домах. Мы ставим перед собой цель набрать не менее 100−150 тысяч голосов. Каждую неделю мы будем объявлять о количестве собранных подписей», — подытожил Дегтяренко.

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Минские соглашения — 2
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